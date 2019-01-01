زلزال عنيف يضرب كاليفورنيا

السبت 06 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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ضربت هزة أرضية كاليفورنيا من بين أقوى الزلازل التى حدثت على مدى 20 عامًا، حيث إن مساحات شاسعة من جنوب كاليفورنيا وأجزاء من نيفادا قد تضررت، مما أدى إلى التسبب في وقوع إصابات وأضرار في بلدة بالقرب من مركز الزلزال، كما تلت الهزة سلسلة من الهزات المستمرة.

ووفقا لما ذكره موقع "phys" العلمى، وقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجة بالأمس بصحراء موهافي، على بعد حوالي 240 كم شمال شرق لوس أنجلوس، بالقرب من بلدة ريدجكريست بكاليفورنيا.

وتم الإبلاغ عن إصابات متعددة وحرائق منزلين في بلدة يبلغ عدد سكانها 28000 نسمة، حيث قال ديفيد ويت رئيس حرائق مقاطعة كيرن، إن أطقم الطوارئ كانت تتعامل مع حرائق النباتات الصغيرة وتسربات الغاز وتقارير الطرق المكسورة.

وقال إنه تم إجلاء 15 مريضًا من مستشفى ريدجكريست الإقليمي كإجراء احترازي وخوفًا من الهزات الارتدادية.

كما أوضح ميك غليسون، المشرف على مقاطعة كيرن، أن هناك بعض المشكلات الهيكلية في المستشفى، وأن بعض المرضى يجب نقلهم من جناح إلى آخر وأنه تم نقل آخرين إلى مبنى مجاور، وتم إعلان حالة الطوارىء لمقاطعة كيرن.

وشملت سلسلة من الهزات الارتدادية زلزالا بلغت قوته 4.5 درجة، وفقا للمسح الجيولوجي للولايات المتحدة.

أما عن حالة تلقى المواطنين لهذا الزلزال، فقالت كورا بورك، وهي نادلة في مقهى بريدجكريست، "لقد كاد ذلك يصيبني بنوبة قلبية، فكل شيء بدأ فجأة يسقط على الرف والثلاجة وسقط كل شيء".

وقالت لوسي جونز، عالمة الزلازل في مختبر الزلازل بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، إن الزلزال كان الأقوى منذ وقوع زلزال بلغت قوته 7.1 درجة في المنطقة في 16 أكتوبر 1999.