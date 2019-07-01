مدينة«مأرب» تتزين باكثر من 12 ألف شجرة

الجمعة 05 يوليو-تموز 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- مأرب

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تزينت مدينة مأرب بـ 13 ألف شجرة وذلك ضمن مشروع رصف وتشجير الشوارع الرئيسة والفرعية والمداخل والساحات العامة والجزر الوسطية ومواقف السيارات، الذي ينفذه صندوق النظافة والتحسين بكلفة تزيد عن 100 مليون ريال.

ونقلت وكالة "سبأ" عن مدير عام الصندوق محمد عطية أن المشروع تمكن حتى الآن من غرس قرابة 13 ألف شجرة من اصل 66 الف شجرة يستهدف المشروع غرسها على مراحل ، تشمل 13 نوعا من اشجار النخيل والحراجيات والزينة.

وأشار الى أن الصندوق تمكن خلال الفترة الماضية من انجاز اعمال الرصف والبلاط والتسوير لـ26 الف متر مربع على جوانب الشوارع وبناء احواض للأشجار واستبدال بندورات وبناء مجسمات جمالية في الشوارع بطول 11 الف متر.

وذكر أن المخلفات الصلبة التي تمكن صندوق النظافة من رفعها خلال العاميين الماضيين بلغت 140 الفا و821 طنا، رغم التحديات التي واجهها الصندوق في نقص المعدات والعاملين والتوسع المتسارع لأحياء المدينة والانشطة التجارية والاستثمارية.

وأوضح مدير عام الصندوق إلى أن الاهتمام في المرحلة الحالية يتركز على انشاء الحدائق والمتنزهات وتفعيل المشتل المركزي لإنتاج الشتلات واشجار الزينة، الى جانب تأهيل وتسوير المقلب المركزي للنفايات، وتعزيز قدرات الصندوق بمعدات واليات جديدة لمواكبة التوسعات السكانية بالمدينة.