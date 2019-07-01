مقاتلات التحالف توجه ضربات فائقة الدقة على أهداف «حوثية» ثمينة

الجمعة 05 يوليو-تموز 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات

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شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم الجمعة غارات جوية على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي منصة إطلاق صواريخ لميلشيا الحوثي الانقلابية شرق مزارع الجر، جنوب غرب مديرية عبس شمال المحافظة.

وأسفرت الغارات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، بالإضافة إلى تدمير المنصة .

كما استهدفت المقاتلات الجوية تجمعات أخرى لميلشيا الحوثي الانقلابية في ذات المنطقة.

وكانت مقاتلات التحالف العربي نفذت يوم الثلاثاء الماضي عدة غارات جوية استهدفت في منطقة الجروف جنوب شرق منطقة بني حسن بمديرية عبس، وذلك حسب ما ذكره موقع الجيش.