نيران «الجيش» تحصد عشرات «الحوثيين» بينهم قيادي كبير

الجمعة 05 يوليو-تموز 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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سقط قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي الانقلابية يوم أمس الخميس خلال تجدد المعارك في مدينة الحديدة غربي اليمن.

وقال مصدر عسكري إن مواجهات عنيفة اندلعت امس الخميس عقب هجوم واسع شنه الحوثيون، على مواقع الجيش والمقاومة في الأحياء الشرقية للمدينة، ما أدى لمصرع عشرات الحوثيين بينهم قيادات رفيعة .

وأضاف أن القيادي الحوثي "ابو حمزة الغرباني" و15 من اتباعه لقوا مصرعهم خلال مواجهات اندلعت الليلة الماضية بعد هجوم شنته مليشيات الحوثي، فيما لا يزال التوتر مستمرا في جميع خطوط التماس بالمدينة.

من جهته قال المتحدث باسم قوات العمالقة وضاح الدبيش، الیوم الجمعة، ان ثمانیة جنود قتلوا وأصیب 18 آخرون في تصعید غیر مسبوق لمليشيا الحوثي ضد مواقع القوات الحكومیة في الحدیدة.

وأضاف الدبیش في تصريح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن مليشيات الحوثي شنت اللیلة الماضیة أعنف ھجماتھا على مواقع القوات الحكومیة في المدینة، استھدفت مواقع القوات في (مجمع إخوان ثابت الصناعي) ومدینة الصالح مشیراً إلى أنھا وصلت مستوى غیر مسبوق إذ تجاوزت خطوط التماس.

واعتبر الدبيش تلك الھجمات بأنھا أحدث وأخطر انتھاك للھدنة الھشة التي تسري في محافظة الحدیدة منذ 18 دیسمبر الماضي وفقا لاتفاق ستوكھولم.

ولفت إلى أن القوات الحكومیة قامت بالرد على مصادر النیران وأوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف جماعة الحوثي وتمكنت من افشال تحركاتھا تجاه المواقع الحكومیة.

وأكد استمرار التزام القوات الحكومیة بوقف إطلاق النار لكنه شدد على أنھا تقف على أھبة الاستعداد وتتمتع بجھوزیة عالیة للتعامل مع خروقات الحوثیین والرد على مصادر النیران بكل صرامة.