الجمعة 05 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعرب مدرب منتخب جنوب إفريقيا ستورات باكستر الجمعة عن رغبته في إسكات المشجعين المصريين في إستاد القاهرة السبت عندما سيلاقي منتخب الفراعنة في الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية.

وملأ المشجعون المصريون مدرجات إستاد القاهرة الدولي، أكبر الملاعب الستة المضيفة للبطولة، بأعداد ناهزت 75 ألف شخص (سعة الملعب) في كل من المباريات الثلاث لمنافسات المجموعة الأولى.

ويتوقع أن يكون المشهد مماثلا غدا في الدور ثمن النهائي الذي يجمع بين منتخب مصر الذي تصدر المجموعة الأولى، ومنتخب جنوب إفريقيا الذي حل ثالثا في المجموعة الرابعة.

وقال الإسكتلندي باكستر في مؤتمر صحفي: "اللعب ضد البلد المضيف هو ملهم، وبمعرفتي بالشعب المصري وشغفه لكرة القدم، وبمعرفتي أن تطلعاتهم عالية، وأنهم يتمتعون بلاعبين رائعين، أعتقد أن الضغط سيكون عليهم لأن فوز جنوب إفريقيا عليهم سيكون كارثة وطنية، أما بالنسبة إلينا (في حال فوز مصر) سيكون الأمر عبارة عن خيبة أمل كبيرة فقط".

وأضاف: "سندخل المباراة مؤمنين بأننا قادرون على تحقيق الإزعاج، لكن مع إدراك أن علينا أن نلعب بشكل جيد جدا لأن هذا منتخب مصري جيد وسيحظى، أقله في بداية المباراة بتشجيع هائل، وربما إحدى مهامنا ستكون إسكات الجمهور من خلال ظهورنا كمنافس أصعب مما يتوقع الناس".

وتابع: "أعتقد أنها مهمتنا عندما يبدأ الجمهور (التشجيع) بشغف، بحماس، أن نتسبب له ربما ببعض الإحباط (...) إذا تمكنا من تحقيق ذلك، سينفد صبر الجمهور بعض الشيء، اللاعبون (المصريون) سيشعرون بذلك على أرض الملعب. نعرف أن كونك البلد المضيف يمكن أن يكون أمرا جيدا، لكنه قد يشكل ضغطا كبيرا أيضا".

وشدد باكستر على أن المنتخب الجنوب إفريقي سيخوض مباراة الغد "ليس بشعور أنه علينا (تحقيق أمر ما)، بل بالكثير من الشعور بأننا نرغب بذلك".

وأبرز الجانب المصري من جهته أهمية دور المشجعين في مباراة الغد، وذلك في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده المدرب المكسيكي خافيير أغيري والقائد أحمد المحمدي.