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رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل أحد نجومه

الجمعة 05 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-وكالات
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، رحيل ظهيره الأيسر سيرجيو ريغيلون عن صفوف الفريق الملكي في الصيف الجاري.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الملكي بأن الريال اتفق مع إشبيلية على إعارة ريغيلون حتى نهاية الموسم المقبل.

وحسب المواقع الإسبانية، فإن ريال مدريد لم يضع خيار الشراء في عقد ريغيلون مع إشبيلية لرغبة "الميرينغي" في استعادته في صيف 2020.

من جهته، رحب إشبيلية بلاعبه الجديد وكتب عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "صفقة جديدة، مرحبا بك سيرجو ريغيلون".

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