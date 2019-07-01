منع مستثمر سعودي من مغادرة مصر وسفارة المملكة تتدخل

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أصدرت السفارة السعودية بالقاهرة، بيانا حول منع السلطات المصرية المستثمر السعودي مبارك الغامدي، من مغادرة البلاد، رغم صدور قرار بالعفو الصحي عنه، وإخلاء سبيله.
وذكرت سفارة الرياض في القاهرة، أن سفير السعودية بمصر أسامة نقلي التقى المواطن مبارك بن علي بن أحمد الغامدي، وأبناءه أكثر من مرة خلال العام الجاري، وقدم الدعم القانوني المطلوب له، كما تم التعامل مع الجوانب الإنسانية لحالته.
وأضافت أن 9 قضايا من أصل 13، تتنوع ما بين التزوير والغش التجاري اتهم فيها مبارك قد حلت، ولا يزال العمل جاريا لتقديم الدعم القانوني له في القضايا الـ4 التي تنظرها المحاكم المصرية.
وكانت الشرطة المصرية قد اعتقلت المستثمر السعودي في شهر رمضان قبل الماضي بمحافظة الإسكندرية، بعد اتهامه بعدة قضايا، بينها بيع مياه غير صالحة للشرب.