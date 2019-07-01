أمير عربي يستفسر: لماذا ألغينا اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا؟

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وجه الامير الاردني المخضرم حسن بن طلال سؤالا مفاجئا لنخبة من الشخصيات الدبلوماسية في العاصمة الاردنية عمان عن أسباب إلغاء وتجميد بلاده لإتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
وخلال إفطار خاص وسط مجموعة من الشخصيات والسفراء فوجيء سفراء اجانب بولي العهد الاردني الاسبق يستفسر وسط الحضور: هل لديكم فكرة ..لماذا قررنا تجميد الاتفاقية التجارية مع تركيا؟.
بطبيعة الحال رد السفير التركي بانه “لا يعلم الاسباب” ويستمع لتفسيرات متعددة من مسئولين أردينين.
لاحقا وجه الامير المخضرم نفس السؤال”لإنه يريد ان يعرف حقا” لأحد الوزراء السابقين الحاضرين في الافطار نفسه في عهد حكومة الرئيس هاني الملقي التي قررت هي تجميد إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.
ولا تزال مسألة اتفاقية التجارة الحرة عالقة بين الاردن وتركيا حيث قرر الاردن من طرف واحد تجميد الاتفاقية بحجة الحرص على مصالح القطاع الصناعي الاردني في الوقت الذي يشكك فيه كثيرون بان الدوافع سياسية.