أول دولة عربية تعلن الحرب على الحجاب وتقرر حظر ارتدائه في المؤسسات والإدارات العامة

الجمعة 05 يوليو-تموز 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 2969

قرر رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، حظر ارتداء النقاب في الإدارات والمؤسسات العامة لدواع أمنية، وذلك بحسب مصادر رسمية.

وذكرت وكالة "رويترز" عن مصادر رسمية، القول إن الشاهد وقع على مرسوم حكومي "يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية" .

ويأتي القرار بعد أيام من تفجير ثلاثة متشددين أنفسهم في العاصمة تونس.

وشهدت تونس، يوم الخميس 27 يونيو/ حزيران، تفجرين إرهابيين متزامنين، الأول وقع في شارع شارل ديغول القريب من شارع الحبيب بورقيبة وأسفر عن مقتل عنصر أمن وإصابة أمني آخر وثلاثة مدنيين.

أما التفجير الانتحاري الثاني فقد حدث قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية في منطقة القرجاني، وأسفر عن حدوث إصابات متفاوتة الخطورة لأربعة أشخاص كانوا على مقربة من مكان العملية.

كما شهدت العاصمة تونس، مساء الثلاثاء 2 يوليو 2019، عملية أمنية أسفرت عن تفجير إرهابي نفسه بمنطقة الانطلاقة بالعاصمة بعد محاصرته من قبل وحدات الأمن.