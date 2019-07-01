آخر الاخبار

مارتن غريفيث يعقد لقاء مع القيادات الحوثية في عاصمة خليجية .. ومطالبة حوثية بالقفز فوق القرارات الدولية أمير عربي يستفسر: لماذا ألغينا اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا؟ وفاة داخل القصر الملكي السعودي أول دولة عربية تعلن الحرب على الحجاب وتقرر حظر ارتدائه في المؤسسات والإدارات العامة أخطر تصريح لقائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد دول الخليج والمنطقة قوات الامن في مأرب تفرض سيطرتها على منين الأشراف وعشرات الاسرى في قبضتها .. تفاصيل ..عاجل مأرب.. التجربة الصعبة في المعادلة اليمنية فساد الحوثي يقتل اليمنيين جوعاً تفاصيل إتفاق لتقاسم السلطة بالسودان مئات المراكز الصيفية الحوثية لاستقطاب طلبة المدارس وتجنيدهم

سبأفون .. أصالة وتواصل

أخطر تصريح لقائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد دول الخليج والمنطقة

الجمعة 05 يوليو-تموز 2019 الساعة 01 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 2594

 

قال قائد قوات التعبئة العامة "الباسيج"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، غلام رضا سليماني، ، إن مهمة الباسيج تتعدى الحدود الإيرانية لتصل إلى سواحل البحر المتوسط.

جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم تنصيبه قائدا لقوات "الباسيج"، بالعاصمة طهران، حسب وكالة مهر الإيرانية.

وقال سليماني، إن "مهمة قوات الباسيج لم تعد محصورة بحدود إيران، وإنما تمتد من سواحل البحر المتوسط إلى العراق وسوريا واليمن".

والثلاثاء، أمر المرشد الإيراني علي خامنئي، بتعيين غلام رضا سليماني، قائدا لقوات العامة "الباسيج"، خلفا لغلام حسين غيب.

إقراء أيضاً
وفاة داخل القصر الملكي السعودي
أول دولة عربية تعلن الحرب على الحجاب وتقرر حظر ارتدائه في المؤسسات والإدارات ال
تفاصيل إتفاق لتقاسم السلطة بالسودان
بعد تعرضه لأزمة صحية... اتصال من الملك سلمان مع زعيم عربي
السعودية تحذر كل مواطنيها في المملكة
موقع عبري يكشف عن تفاصيل مفاوضات بين إسرائيل وقطر
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس