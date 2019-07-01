أخطر تصريح لقائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد دول الخليج والمنطقة

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قال قائد قوات التعبئة العامة "الباسيج"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، غلام رضا سليماني، ، إن مهمة الباسيج تتعدى الحدود الإيرانية لتصل إلى سواحل البحر المتوسط.
جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم تنصيبه قائدا لقوات "الباسيج"، بالعاصمة طهران، حسب وكالة مهر الإيرانية.
وقال سليماني، إن "مهمة قوات الباسيج لم تعد محصورة بحدود إيران، وإنما تمتد من سواحل البحر المتوسط إلى العراق وسوريا واليمن".
والثلاثاء، أمر المرشد الإيراني علي خامنئي، بتعيين غلام رضا سليماني، قائدا لقوات العامة "الباسيج"، خلفا لغلام حسين غيب.