مارتن غريفيث يعقد لقاء مع القيادات الحوثية في عاصمة خليجية .. ومطالبة حوثية بالقفز فوق القرارات الدولية أمير عربي يستفسر: لماذا ألغينا اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا؟ وفاة داخل القصر الملكي السعودي أول دولة عربية تعلن الحرب على الحجاب وتقرر حظر ارتدائه في المؤسسات والإدارات العامة أخطر تصريح لقائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد دول الخليج والمنطقة قوات الامن في مأرب تفرض سيطرتها على منين الأشراف وعشرات الاسرى في قبضتها .. تفاصيل ..عاجل مأرب.. التجربة الصعبة في المعادلة اليمنية فساد الحوثي يقتل اليمنيين جوعاً تفاصيل إتفاق لتقاسم السلطة بالسودان مئات المراكز الصيفية الحوثية لاستقطاب طلبة المدارس وتجنيدهم
انهت قوات الامن بمحافظة مأرب استكمال تطهير المناطق التي كان يتحصن بها المتمردون والمطلوبون أمنيا للجهات الأمنية في منطقة منين الاشراف .
وقال مصدر عسكري لمأرب برس " ان الجهات الأمنية فرضت سيطرتها الكاملة على منطقة المنين وتم أسر ثلاثين عنصرا من العناصر التي أعلنت تمردها على الجهات الأمنية في المحافظة .
وأضاف المصدر أن الجهات الأمنية أفرجت عن 5 أفراد من "أشراف مأرب " وهم من كبار السن أو ممن لم يثبت ضلوعهم في عمليات التمرد أو المشاركة في العمليات المسلحة ضد أجهزة الامن.
وكشف المصدر لمأرب برس " أن الجهات الأمنية تجري الان عمليات تمشيط واسعة وتعقب في منطقة المنيين التي تمتد قرابة 4كلم للبحث عن عدد من العناصر التي مازالت مختبئة في مزارع تلك المنطقة ومبانيها.
ونجحت قوات الأمن في فرض سيطرتها على العصابات الخارجة عن القانون خلال عملية واسعة أستمرت ل24 ساعة وبتوجيهات من النيابة بالمحافظة .
يشار إلى أن العناصر المتمردة وأنصارها يتمركزون في محافظة مأرب في منطقة منين الاشراف ومنطقة أخرى تقع على بعد 4كلم منها مازالت محاصرة من قبل الجهات الأمنية وتسمى "الرجو".