قوات الامن في مأرب تفرض سيطرتها على منين الأشراف وعشرات الاسرى في قبضتها .. تفاصيل ..عاجل

الجمعة 05 يوليو-تموز 2019 الساعة 01 مساءً / مأرب برس - خاص

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انهت قوات الامن بمحافظة مأرب استكمال تطهير المناطق التي كان يتحصن بها المتمردون والمطلوبون أمنيا للجهات الأمنية في منطقة منين الاشراف .

وقال مصدر عسكري لمأرب برس " ان الجهات الأمنية فرضت سيطرتها الكاملة على منطقة المنين وتم أسر ثلاثين عنصرا من العناصر التي أعلنت تمردها على الجهات الأمنية في المحافظة .

وأضاف المصدر أن الجهات الأمنية أفرجت عن 5 أفراد من "أشراف مأرب " وهم من كبار السن أو ممن لم يثبت ضلوعهم في عمليات التمرد أو المشاركة في العمليات المسلحة ضد أجهزة الامن.

وكشف المصدر لمأرب برس " أن الجهات الأمنية تجري الان عمليات تمشيط واسعة وتعقب في منطقة المنيين التي تمتد قرابة 4كلم للبحث عن عدد من العناصر التي مازالت مختبئة في مزارع تلك المنطقة ومبانيها.

ونجحت قوات الأمن في فرض سيطرتها على العصابات الخارجة عن القانون خلال عملية واسعة أستمرت ل24 ساعة وبتوجيهات من النيابة بالمحافظة .

يشار إلى أن العناصر المتمردة وأنصارها يتمركزون في محافظة مأرب في منطقة منين الاشراف ومنطقة أخرى تقع على بعد 4كلم منها مازالت محاصرة من قبل الجهات الأمنية وتسمى "الرجو".