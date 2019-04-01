التحالف العربي يرفض اتهامات باستهداف منشآت مدنية في اليمن

الجمعة 05 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-الأناضول

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رفض التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، اتهامات باستهداف منشآت مدنية في اليمن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، منصور المنصور، للرد على اتهامات منظمات دولية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف العربي خلال عملياتها العسكرية في اليمن، وفق وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية.

ورفض المنصور اتهاما أورده تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" (غير حكومية، مقرها نيويورك) بشأن ضربة جوية للتحالف على سوق الهنود بالحديدة (غربي اليمن) تسببت في مقتل 28 مدنياً وإصابة 32 آخرين، في سبتمبر/ أيلول 2016.

وأوضح أن "معلومات استخباراتية موثقة وردت لقوات التحالف تفيد بقيام عدد من القيادات البارزة لميليشيا الحوثي المسلحة بعقد اجتماع في القصر الجمهوري بمحافظة الحديدة، ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية".

وأضاف: "قامت قوات التحالف يوم 21 سبتمبر/ أيلول 2016، بتنفيذ مهمة على هدف عالي القيمة وذو حساسية زمنية في القصر الجمهوري بمحافظة الحديدة (غرب) باستخدام قنابل موجهة".

ويواجه التحالف العربي انتقادات دولية من بعض الدول الغربية ومنظمات حقوقية والأمم المتحدة على خلفية ورود تقارير عن مقتل آلاف المدنيين جراء غاراته على اليمن.

منذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في اليمن بمواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة