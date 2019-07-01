الرئيس «هادي» يُهاتف اللواء «العرادة» ويصدر توجيهات هامـة

الجمعة 05 يوليو-تموز 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شدد الرئيس عبدربه منصور هادي على أهمية رفع اليقظة وروح الوعي وتعزيز اللحمة الوطنية وتوحيد الصفوف لمواجهة قوى التمرد والانقلاب وأدواتها واذرعها المختلفة من العناصر الإرهابية والخارجة عن النظام والقانون والتي تحاول عبثاً تعطيل الحياة العامة خدمة منها لقوى التمرد والانقلاب.

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه اليوم الخميس بمحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وخلال الاتصال أشار هادي إلى الأعمال التخريبية التي تنتهجها مليشيا الحوثي الانقلابية وما تشنه من قصف عشوائي بالصورايخ الباليستيه والمقذوفات على محافظة مأرب وغيرها من المناطق وما الحقته من اضرار وضحايا من المدنيين بينهم نساء واطفال.

وأطلع الرئيس هادي على مستجدات الأوضاع الأمنية و الخدمية والتنموية في المحافظة وأهمية استباب الأمن والاستقرار بصورة عامة.

وأشاد بجهود السلطة المحلية في محافظة مأرب على مختلف الصعد ومنها العمل على استباب الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والنازحين الى المحافظة من المحافظات المجاورة اثر الحرب التي تشنها المليشيا الحوثية الانقلابية.

واستمع هادي الى شرح مفصل عن جهود السلطة المحلية الرامية الى تطبيع الأوضاع في المحافظة وتقديم الخدمات للمواطنين والنازحين واستباب الامن والاستقرار ومواجهة العناصر الخارجة عن النظام والقانون.

من جانبه.. أكد العراده وقوف أبناء المحافظة صفاً واحداً الى جانب الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية حتى عودة الأمن والاستقرار الى كافة ربوع الوطن.

وثمن المحافظ العرادة جهود الرئيس هادي في تقديم الدعم للسلطة المحلية بالمحافظة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها من اجل تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بكل يسر وسهولة.