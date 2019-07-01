أمنية «مأرب»تستنفر قواتها وتتوعد عصابات التخريب وزعزعة الأمن بردٍ قاسٍ

الخميس 04 يوليو-تموز 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب، اليوم الخميس، إجتماعاً لها، برئاسة محافظ المحافظة، رئيس اللجنة، سلطان العرادة، وحضور المفتش العام بوزارة الدفاع اللواء ركن عادل القميري ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن والشرطة اللواء الركن أحمد الموساي .

ووقف الاجتماع أمام التقرير الخاص بعمليات الحملة المشتركة من الجيش والأمن لملاحقة مطلوبين للقضاء بموجب الأوامر القهرية الصادرة من النيابة، والتي أسفرت عن استشهاد عدد من منتسبي الشرطة وفي مقدمتهم نائب مدير أمن مديرية مديرية المدينة المقدم مجاهد مبخوت الشريف .

وأشادت اللجنة في اجتماعها، بالكفاءة العالية للوحدات الأمنية المشتركة التي نفذت مهمة تعقب المطلوبين للقضاء من آل الامير وغيرهم من العصابات المسلحة الصادرة بحقهم اوامر قبض قهرية، والاجراءات الاحترازية التي اتخذتها لحماية المدنيين الذين تمترس بهم المطلوبين.

وأكدت أنه لا تفريط في ترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة وحماية أمن المجتمع بكل فئاته واطيافه دون تمييز أو تفريق، وانفاذ القانون على الجميع تحت سقف القضاء والدستور، وأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه في زعزعة الامن والاستقرار والسكينة العامة .. مشددة على الاستمرار في رفع الجاهزية الامنية، حتى استنفاذ جهود الوساطة لاقناع المطلوبين تسليم انفسهم للقضاء او احضارهم قهريا.

وأشادت اللجنة باهتمام القيادة السياسية ممثلةً بفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عبدربه منصور هادي .. مثمنة دور قيادة التحالف العربي وما تقدمه لتعزيز الأمن بالمحافظات المحررة.

وأعربت اللجنة الأمنية عن ترحمها لشهداء الواجب الوطني وعزائها لأسرهم، والشفاء العاجل للجرحى.