وزير الداخلية يُهاتف اللواء «العرادة» ويبحث معه مستجدات الأوضاع بـ«مأرب»

الخميس 04 يوليو-تموز 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اطلع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري على آخر مستجدات الأوضاع في محافظة مأرب والإجراءات التي اتخذتها قيادة السلطة المحلية والأمنية على ضوء الأحداث والتداعيات الأخيرة التي شهدتها المحافظة خلال اليوميين الماضيين.

وعبر الوزير الميسري خلال اتصاله ،اليوم الخميس، بمحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، عن إدانته الشديدة لاستهداف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران بصاروخ باليستي منزل محافظ مأرب..

مؤكدا بأن الاستهداف يأتي في إطار مواصلة المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين الآمنين والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين بينهم اطفال ونساء.

واستمع نائب رئيس الوزراء خلال الاتصال على الأوضاع والمستجدات الأمنية ، والجهود التي بذلتها السلطة المحلية بالمحافظة في تثبيت الأمن والاستقرار..مشيداً بدور السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية في تثبيت الأمن والاستقرار..مؤكداً اهتمام فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمحافظة مأرب.

وشدد وزير الداخلية الميسري على مضاعفة الجهود ورفع اليقظة الأمنية والجاهزية القتالية لمواجهة أية مخاطر قد تعيق جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطة المحلية في تثبيت الأمن والاستقرار..مؤكدا بإن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة بالمحافظة.

وأعرب الوزير الميسري عن خالص تعازيه وعظيم مواساته لاستشهاد نائب مدير شرطة مدينة مأرب المقدم مجاهد مبخوت الشريف والجنديان قائد عبده يحيى اسماعيل وبدر فاروق علي الأهنومي وإصابة 3 آخرين على أيدي عناصر خارجة عن النظام والقانون .

من جانبه عبر محافظ مأرب عن شكره وتقديره لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية على اهتمامه بأوضاع المحافظة..مؤكدا ان الاوضاع الأمنية في المحافظة مستقره وان الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها الوطني ولن تتوانى في ضبط الأمن والاستقرار وردع اي اعمال تخريبية تستهدف زعزعة الامن والاستقرار.

واكد المحافظ العرادة بإن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة بالمحافظة.