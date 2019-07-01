«الانتقالي الجنوبي» يصعّد من جديد ضد «الشرعية» ويدفع بتعزيزات عسكرية صوب هذه المحافظة

الخميس 04 يوليو-تموز 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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كشفت مصادر محلية، في محافظة شبوة، جنوبي شرق اليمن، اليوم الخميس 4 يوليو 2019 م عن وصول قوات تابعة للانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا إلى المحافظة قادمة من العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت المصادر، نقلاً عن شهود عيان في مديرية جردان بمحافظة شبوة، مشاهدتهم نحو 15 عربة "الأطقم" محملة بالأسلحة والذخائر أثناء مرورها مساء امس الأربعاء، عبر الطرق الجبلية متجهة إلى مدينة عتق مركز محافظة شبوة جنوبي شرق البلاد.

في ذات السياق اتهم مسئول محلي بمحافظة شبوة "المجلس الانتقالي" بمحاولة إدخال المحافظة في صراعات داخلية، وزعزعة الأمن والاستقرار فيها، كاشفاً عن اتفاق تم ابرامه بين السلطة المحلية والقيادة الإماراتية في بلحاف يوم الثلاثاء يقضي بعدم التصعيد في المحافظة، مشيراً إلى أن حشد الانتقالي الجنوبي، يعتبر نقضاً لتلك الاتفاقيات.

وقال المصدر، إن الحشد والتجييش الذي يقوم به المجلس الانتقالي دليل على سعيه لنشر الفوضى، خصوصاً بعد تفويت الفرصة على المتربصين بالمحافظة وإفشال مخطط صدام القوات الحكومية وقوات النخبة.

ويسعى المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات إلى السيطرة على محافظة شبوة النفطية لإخضاعها بقوة السلاح لسلطاته بعيداً عن سلطات الدولة.

وفي وقت سابق طالب القيادي في "الانتقالي الجنوبي" عبدالعزيز حيدرة القميشي بإسقاط المحافظات الجنوبية من أيدي السلطات الشرعية بقوة السلاح.

واندلعت قبل أسبوع، مواجهات بين قوات "النخبة الشبوانية" الموالية للمجلس وبين القوات المشتركة التابعة للسلطة المحلية، قبل أن تتوقف بعد تدخل وساطة محلية.