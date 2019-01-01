الليغا تكشف عن موعد مواجهتي الكلاسيكو في الموسم الجديد

الخميس 04 يوليو-تموز 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 1045

كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، الخميس، عن شكل الموسم الجديد للمسابقة 2019-2020.

ومن المقرر أن يستهل برشلونة حامل اللقب مشواره بمواجهة أتلتيك بيلباو، بينما يحل ريال مدريد ضيفًا على سيلتا فيغو، ويستضيف أتلتيكو مدريد نظيره خيتافي.

ويواجه ريال مايوركا فريق إيبار، ويلعب إسبانيول ضد إشبيلية، ويحل ليفانتي ضيفًا على ديبورتيفو ألافيس، ويستضيف فالنسيا فريق ريال سوسيداد.

كما يلعب ريال بيتيس في الجولة الأولى ضد بلد الوليد، بينما يستضيف ليغانيس فريق أوساسونا، ويحل غرناطة ضيفًا على فياريال.

بينما مواجهة الكلاسيكو بين العملاقين برشلونة وريال مدريد فتقام في الجولة العاشرة على ملعب "كامب نو" في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وفي الجولة 26 على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في 3 يناير/ كانون الثاني 2020.

وفي الجولة السابعة في 29 سبتمبر/ أيلول 2019 يحل ريال مدريد ضيفًا على جاره أتليتكو مدريد ويتواجه الناديان مرة أخرى في ملعب الأول في 2 فبراير/ شباط 2020.