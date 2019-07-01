جنوب أفريقيا ترصد مكافآت ضخمة لتجاوز عقبة مصر في كان 2019

الخميس 04 يوليو-تموز 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 889



رصد الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم مكافآت ضخمة لتحفيز منتخب بلاده الأول قبل مواجهة منتخب مصر، في دور ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا "كان 2019".



وبحسب موقع "فيلجول" المصري، فإذا حقق منتخب جنوب أفريقيا الفوز على مصر سيصل مجموع ما يحصده اللاعب إلى 520 ألف راند، (ما يعادل 33 ألف يورو).



وأضاف أنه في حال التأهل للمربع الذهبي تزداد القيمة إلى 670 ألف راند، (42 ألف يورو) ثم 920 ألف راند (58 ألف يورو) حال الفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخهم.



وتأهل منتخب الأولاد باعتباره من أفضل فرق احتلت المركز ثالث في مجموعتها بعد حصده 3 نقاط بالفوز على ناميبيا والخسارة أمام كوت ديفوار والمغرب.



وأشار إلى أن لاعبي جنوب أفريقيا حصدوا 320 ألف راند، أي ما يعادل 20 ألف يورو نظير المشاركة في البطولة.



ويستضيف استاد "القاهرة الدولي"، مباراة مصر وجنوب إفريقيا يوم السبت الموافق 6 يوليو/تموز.