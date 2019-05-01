الشرعية تعلن بدء صرف المرتبات في جميع المحافظات وتدعو المستفيدين التوجه الى هذه المراكز هادي يغادر أمريكا ومصادر تكشف عن حالته الصحية والى أين اتجه حرب مكتملة في الحديدة وتعزيزات كبيرة وتصعيد غير مسبوق الطيران يدك معسكرا للحوثيين بنحو 14 غارة عنيفة ومتتالية السعودية تعترف بقصف احد مطاراتها الدولية . وسقوط ضحايا سعوديين إسطوانات الغاز التالفة الخطر القاتل الذي يهدد حياة المواطنين .. من يقف خلف الكارثة؟ رحلة اليمنية رقم 609.. تدق جرس الإنذار..!! قصة القهوة اليمنية التي لا تغيب عنها الشمس هذه حقيقة زواجي من غادة عويس ... سلاح خفي تستخدمه ميليشيات الحوثي لتمويل مجهودها الحربي
اعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات التابعة للحكومة الشرعية ،اليوم الثلاثاء ، عن بدء صرف مرتبات المتقاعدين المدنيين في جميع محافظات الجمهورية.
وقال رئيس الهيئة علي الهدار، في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) "أن الهيئة ستبدأ صرف رواتب شهر يوليو 2019، لجميع المتقاعدين المدنيين في جميع المحافظات بما فيها المحافظات غير المحررة، ابتداء من يوم غدا الاربعاء".
ودعا الهدار كافة المتقاعدين التوجه الى مراكز البريد والبنوك وفروع بنك الكريمي، على مستوى الجمهورية لاستلام معاشات شهر يوليو مع اصطحاب الوثائق الثبوتية.