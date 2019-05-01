الشرعية تعلن بدء صرف المرتبات في جميع المحافظات وتدعو المستفيدين التوجه الى هذه المراكز

الثلاثاء 02 يوليو-تموز 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- سبأ

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اعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات التابعة للحكومة الشرعية ،اليوم الثلاثاء ، عن بدء صرف مرتبات المتقاعدين المدنيين في جميع محافظات الجمهورية.

وقال رئيس الهيئة علي الهدار، في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) "أن الهيئة ستبدأ صرف رواتب شهر يوليو 2019، لجميع المتقاعدين المدنيين في جميع المحافظات بما فيها المحافظات غير المحررة، ابتداء من يوم غدا الاربعاء".

ودعا الهدار كافة المتقاعدين التوجه الى مراكز البريد والبنوك وفروع بنك الكريمي، على مستوى الجمهورية لاستلام معاشات شهر يوليو مع اصطحاب الوثائق الثبوتية.