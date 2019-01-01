هادي يغادر أمريكا ومصادر تكشف عن حالته الصحية والى أين اتجه

الثلاثاء 02 يوليو-تموز 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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عاد الرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء ، الى مقر إقامته المؤقت في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت وكالة سبأ ان هادي وصل الرياض قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد اجرائه فحوصاته الطبية الروتينية المعتاده.

وكانت مصادر مطلعة تحدثت في وقت سابق ان هادي سيغادر امريكا ويعود الى عدن ، وهو مالم يحدث.

واشارت المصادر لمأرب برس ان حالة الرئيس هادي مستقرة ،ولا صحة لما يشاع عن تدهور حالته الصحية.