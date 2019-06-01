حرب مكتملة في الحديدة وتعزيزات كبيرة وتصعيد غير مسبوق عاجل: الطيران يدك معسكرا للحوثيين بنحو 14 غارة عنيفة ومتتالية السعودية تعترف بقصف احد مطاراتها الدولية . وسقوط ضحايا سعوديين إسطوانات الغاز التالفة الخطر القاتل الذي يهدد حياة المواطنين .. من يقف خلف الكارثة؟ رحلة اليمنية رقم 609.. تدق جرس الإنذار..!! قصة القهوة اليمنية التي لا تغيب عنها الشمس هذه حقيقة زواجي من غادة عويس ... سلاح خفي تستخدمه ميليشيات الحوثي لتمويل مجهودها الحربي «رباعية اليمن» توجه رسالة حاسمة لميليشيات الحوثي مبادرة حوثية لصرف مرتبات جميع موظفي الدولة
شن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية ظهر اليوم الثلاثاء غارات عنيفة ومتتالية على معسكر تسيطر عليه مليشيات الحوثي جنوب شرق مدينة إب واتخذت منه جمركا يفرض فيه ضرائب كبيرة وغير قانونية على المركبات التي تمر الى إب ومحافظات اخرى (وسط وشمال اليمن).
وفي التفاصيل قال سكان محليون لمأرب برس إن مقاتلات التحالف قصفت معسكر الحمزة في مديرية السبرة، شرق إب، بنحو 14 غارة جوية ، يرجح انها استهدفت مخازن سلاح.
فيما قالت وسائل اعلام حوثية إن الغارات استهدفت منفذ الجمارك الواقع في المعسكر.