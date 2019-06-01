عاجل: الطيران يدك معسكرا للحوثيين بنحو 14 غارة عنيفة ومتتالية

الثلاثاء 02 يوليو-تموز 2019 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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شن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية ظهر اليوم الثلاثاء غارات عنيفة ومتتالية على معسكر تسيطر عليه مليشيات الحوثي جنوب شرق مدينة إب واتخذت منه جمركا يفرض فيه ضرائب كبيرة وغير قانونية على المركبات التي تمر الى إب ومحافظات اخرى (وسط وشمال اليمن).

وفي التفاصيل قال سكان محليون لمأرب برس إن مقاتلات التحالف قصفت معسكر الحمزة في مديرية السبرة، شرق إب، بنحو 14 غارة جوية ، يرجح انها استهدفت مخازن سلاح.

فيما قالت وسائل اعلام حوثية إن الغارات استهدفت منفذ الجمارك الواقع في المعسكر.