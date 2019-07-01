السعودية تعترف بقصف احد مطاراتها الدولية . وسقوط ضحايا سعوديين

الثلاثاء 02 يوليو-تموز 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - مأرب

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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العقيد الركن تركي المالكي ، الثلاثاء ،عن إصابة 9 مدنيين في هجوم إرهابي لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بطائرة بدون طيار"مسيرة"والذي استهدف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية.

وقال العقيد الركن المالكي في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية(واس) "ان المصابين 8 سعوديين وواحد يحمل الجنسية الهندية وتم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات المتخصصة وحالتهم مستقرة مبدئياً".

وأضاف "أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار (مسيّره) ما يمثل اعتراف صريح ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين التي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني،.

وهو ما قد يرقي إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة". وأشار الى أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231).

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللاأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية، مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.