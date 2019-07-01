رحلة اليمنية رقم 609.. تدق جرس الإنذار..!!

الثلاثاء 02 يوليو-تموز 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-اخبار اليوم

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كادت طائرة اليمنية في إحدى رحلاتها الاعتيادية أن تحدث فاجعة كبرى لليمنيين إذ تعرضت الطائرة- وهي في الجو بعد حوالي ثلاثين دقيقة من إقلاعها من مطار القاهرة باتجاه مطار عدن- لخلل فني مفاجئ في أحد محركاتها ما دعا قائد الطائرة إلى اتخاذ القرار الحاسم بالعودة الاضطرارية إلى مطار القاهرة، عوضا عن الاستمرار بإكمال الرحلة إلى عدن..

كانت الطائرة تحمل ما يقارب 200 راكب من اليمنيين شيوخا وشبابا ونساءً وأطفالاً، أغلبهم يعانون من الأمراض وفي لحظة فارقة وهم بين السماء والأرض وعلى ارتفاع عن سطح الأرض يقارب 30 ألف قدم، جاء صوت قائد الطائرة للركاب عبر سماعات الطائرة بأنهم سيعودون اضطرارياً لمطار القاهرة ليثير فيهم الخوف والقلق والرعب بلا حدود، فبدأ الركاب بالصراخ والبكاء والعويل إذ شعروا لحظتها أن هناك شيئاً مخيفاً وخطأ جعل قائد الطائرة يعود إلى مطار القاهرة..

ما يقارب من نصف ساعة عاش فيها أكثر من 200 يمني لحظات من الانتظار القلق وتوقع الأسوأ لما سيأتي وسيقع ولتفكير مشوش لما سيحدث.. وفي مثل هذه حالات بين السماء والأرض راودت الركاب كل التوقعات والمخاوف، بما فيها سقوط الطائرة وموتهم جميعاً لا سمح الله.. ولعلها كانت أسوأ وأصعب الدقائق التي عاشها ومروا بها جميع ركاب هذه الطائرة وهي تعود إلى مطار القاهرة..!!

وبحمد الله عادت طائرة اليمنية إلى مطار القاهرة الدولي ومرت الدقائق الخطيرة والمفجعة لجميع الركاب وتنفس الركاب الصعداء وهم يهبطون من الجو إلى الأرض بيد أن حادثة أخرى حدثت بعد الهبوط إذ انفجرت إطارات وعجلات الطائرة الإطار الثالث والرابع ما أدى أيضا إلى فزع الركاب فوق ما كانوا مرعوبين وحالتهم النفسية فوق السيئة وهم ينتظرون مصيرهم الإلهي وما كتب لهم من الله سبحانه وتعالى..

والحمد لله وصل الركاب جميعا بخير ظاهرياً وجسدياً، لكن من المؤكد أن حالتهم النفسية سيئة جداً وهم كانوا قاب قوسين أو أدنى من الموت والسقوط من الجو لا سمح الله، لكن إرادة الله أنقذتهم ولطفت بهم ولله الحمد..

اشتعال المجتمع

وبينما كان ركاب الطائرة يغادرونها بسلام وأمان واطمئنان إلى صالة مطار القاهرة، اشتعل المجتمع بصورة مرعبة ومخيفة وبدأت التناولات والكتابات والأخبار التي تخص الطائرة والحادث الذي وقع والتحليلات لما حدث وانفجرت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وواتس آب وكل المواقع الإخبارية بحادث اليمنية وما أحدثه من خوف وهلع لكل اليمنيين، خاصة وسط الظروف التي يمر بها كل اليمنيين.. وبدأت الاتهامات توجه لشركة اليمنية بأنها وبالطائرات الموجودة ستسبب بكارثة إنسانية كبيرة، خاصة وأن الطائرات المتبقية وتعمل الآن لا تخضع للصيانة الدورية وللتأكد من سلامة الطائرات وصلاحيات استمرارها في الرحلات ونقل اليمنيين إلى الخارج وسط هذه الظروف الصعبة وكون الخطوط الجوية اليمنية هي الناقل الوحيد لليمنيين فإن الطائرات الموجودة تعمل بصورة مضاعفة وفوق الطاقة المقررة وذلك لأجل الوفاء بالطلبات الكثيفة للرحلات لليمنيين إلى بعض الدول وهو ما جعل قيادات شركة اليمنية يتجاهلون صيانة الطائرات والنظر بعين الربح فقط وتجاهل مصير اليمنيين ووقوع حوادث في الطائرات..!!

بيان اليمنية

بعد التفاعل الكبير الذي حدث والاتهامات الموجهة لطيران اليمنية بالتقصير والإهمال سارعت الخطوط الجوية اليمنية إلى إصدار بيان نفت فيه أن يكون هبوط الطائرة اضطرارياً في مطار القاهرة بسبب تعرضها لخلل فني..!!

وأوضحت اليمنية أن الرحلة رقم 609 القاهرة _ عدن عادت إلى مطار القاهرة بدافع إنساني وذلك بعد تدهور الحالة الصحية للراكبة/ رضيه عبد الله علوي السقاف، التي تأزمت صحتها وهي على متن الطائرة..

قائد الطائرة يوضح وينفي الانفجار

قائد طائرة اليمنية الكابتن/ ياسين قاسم عبد الله، أدلى بدلوه فيما حصل وقال- في رسالة مكتوبة بخط يده- أنا قائد الطائرة اليمنية رقم الرحلة 609 المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار عدن الدولي، أثناء إقلاعنا الساعة 1130 بتوقيت مصر، لقد تم إبلاغنا من قبل مسئول الضيافة بأن اثنين من الركاب كبار السن قد دخلوا في غيبوبة أثناء الإقلاع.. وقد طلبنا العودة إلى أرضية المطار، حيث كان وزن الطائرة كبير ويفوق الوزن المسموح الاعتيادي للهبوط وطلبنا الهبوط بوزن غير اعتيادي وهبطنا بسلام إلا أن ذلك تسبب في انفجار الإطار رقم 3 و4 أثناء تقدمنا إلى موقع الوقوف رقم 10 في ساحة وقوف الطائرات وليس كما يروجه بعض الأخوة بأن الإطارات انفجرت في الجو وهذا ليس له أساس من الصحة ولا تنفجر الإطارات في الجو اطمئنوا..!

الركاب يكشفون الحقيقة

وعلى عكس ما قيل سواء في بيان اليمنية أو توضيح قائد الطائرة عن سبب عودة الطائرة وهبوطها الاضطراري، قال بعض ركاب الطائرة عن حقيقة ما حدث.. وفي بيان مكتوب بخط اليد فيه تفاصيل الحادثة وموقع من 37 راكبا حصلت الصحيفة على نسخة منها.. إذ يقولون وبالنص: نحن ركاب الرحلة رقم 609 المتجهة من مطار القاهرة إلى مطار عدن بتاريخ 30/ يونيو / 2019م فوجئنا بالمنشور الذي نشر في موقع الخطوط الجوية اليمنية بخصوص أن الطائرة عادت إلى مطار القاهرة بسبب إنساني لمعالجة إحدى المريضات وهذا الخبر ليس له أساس من الصحة، حيث وسبب عودة الطائرة أعطال فنية في إحدى محركات الطائرة بحسب تصريحات كابتن وطاقم الطائرة أثناء الإعلان ووقوع الخلل بعد الإقلاع بربع ساعة تقريبا مما أدى إلى فزع شديد وحالات إغماء للنساء والشيوخ والأطفال بسبب فقدان الطائرة لتوازنها في الجو ويضيف الركاب في شرح تفاصيل الموقف المرعب.. هذه الطائرة من طراز 310 اير باص سبق وأن تعرضت لعدة حوادث مشابهة في أكثر من رحلة وقد حدث اليوم هبوط اضطراري تسبب في انفجار إطارات الطائرة بسبب عدم التوازن وعطل احد المحركات..

وإننا ركاب الطائرة نكذّب بأشد العبارات ما ورد من أكاذيب في منشور اليمنية ونطالب بالتحقيق من قبل فريق من سلامة امن الطائرات في مطار القاهرة لإثبات أسباب هبوط الطائرة ونطالب بإنزال العقوبات القانونية التي كفلها قانون سلامة الطيران المدني وتطبيقه على الخطوط الجوية اليمنية..!!

رئيس الوزراء يشكل لجنة تحقيق

ومن جهة أخرى وجّه رئيس الوزراء الدكتور/ معين عبد الملك، بتشكيل لجنة للتحقيق بشأن ملابسات عودة طائرة الخطوط الجوية اليمنية وهبوطها اضطرارياً في مطار القاهرة

وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية تابع رئيس الوزراء في اتصالات هاتفية مع نائب وزير النقل ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية وسفير اليمن في القاهرة، ملابسات الحادث.

وزير النقل يشكّل لجنة للتحقيق

وعلى ذات الصعيد قال وزير النقل/ صالح الجبواني إنه وجه بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة اليمنية

وقال الجبواني على تويتر إنه "على إثر عودة طائرة الإيرباص 310 إلى مطار القاهرة الدولي بعد إقلاعها بحوالي 25 دقيقة، فقد وجهنا الهيئة العامة للطيران اليمني والإرصاد بصورة عاجلة بتشكيل لجنة تحقيق".

وأضاف "وجهنا بإيقاف الطائرة عن العمل، وعلى ضوء النتائج سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين".

منع الطائرة البديلة من الهبوط !

وبعد المعاناة الطويلة التي عانى منها الركاب وانتظارهم في مطار القاهرة ل 24 ساعة للحلول التي ستعملها اليمنية لأجل إعادتهم إلى اليمن تم توفير طائرة اخرى لنقلهم إلى العاصمة عدن وبعد أن شعر الركاب بالراحة البسيطة بعودتهم لبلادهم كان للتحالف موقف آخر إذ رفضوا منح تصريح هبوط للطائرة في مطار عدن.

وذكرت المصادر أن رفض التحالف منح تصريح هبوط لليمنية يعود لعدم التنسيق مسبقا معه وقدوم طيران اليمنية بشكل مفاجئ إلى مطار عدن.

والمؤلم أن الطائرة بعد منعها من الهبوط في مطار عدن اضطرت للعودة مجدداً إلى القاهرة بالركاب والمسافرين الذين عانوا كل هذه المتاعب والمصاعب وسط غياب دور حكومي لانقاذهم من هذه الحال المأساوية.

الجبواني يهاجم العلواني !

اتهم وزير النقل صالح الجبواني رئيس الوزراء معين عبدالملك بأنه يسعى لتغييره وذلك على خلفية. حادثة طائرة اليمنية.

وقال الوزير الجبواني- في بيان حول الحادثة ونشره على صفحته بالفيس بوك;-" إن رئيس مجلس إدارة شركة طيران اليمنية الكابتن/ أحمد العلواني، يقف عائقا أمام أي إصلاحات وحال اليمنية كحال كل شيء في هذا البلد تعرض للخراب والدمار.. بسبب الحرب وسيطرة مليشيات الحوثي التابعة لإيران على الدولة.

وأضاف الوزير الجبواني.. سبق وأن طرحت- منذ تعييني وزيراً للنقل- على رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء إصلاح شركة الخطوط الجوية اليمنية وقد شكلت لجنة لهذا الغرض في مايو 2018 ورفضها رئيس الشركة ورفعنا القضية للدكتور/ بن دغر الذي كان رئيساً للحكومة في حينها وأحال مذكرتنا لوزارة الشئون القانونية التي أيدت- إلى حد ما- وجهة نظر اليمنية باعتبار الشركة كما هو في برتوكولاتها بين السعودية واليمن تدار من قبل مجلس إدارة وجمعية عمومية هي من ترسم سياستها وتحدد معالم حركتها وتحركها وإصلاحها... أما الوزير- وفق تلك البروتوكولات- فإشرافه إسمي "شكلي" وهذا من العهود الماضية وآخرها عهد القاضي حينما كانت الشركة شبه عائلية تتبع العائلة وقرارها بيد رئيس الدولة، ثم جاء العلواني وترك الشركة في صنعاء ويقوم بالتنسيق مع إدارتها هناك فقط مقابل مصالح مادية" حد قوله.

وتابع الوزير الجبواني بيانه الناري بالقول ": رفعت العديد من الخطابات للرئاسة ورئاسة الوزراء في عهد بن دغر بمقترحات لتغيير رئيس الشركة الذي وافق (بن دغر) على تغيير العلواني من رئاسة الشركة ثم "توقف" خطاب المقترح في مكان ما، ثم الدكتور معين الذي كررنا له مطالبنا بتغيير رئيس الشركة.

وأضاف وزير النقل :" مركز الشركة المالي والإداري لازال بصنعاء ومراراً طالبنا بنقله إلى عدن ولكن إدارة الشركة ترفض وكررنا مطالبنا وآخرها في اجتماع قبل أيام بيننا وقيادة الشركة وقيادة الهيئة مع رئيس الوزراء وظلت اليمنية تُدار من صنعاء ".

وأشار الجبواني إلى أنه رغم محاولته المستمرة لفعل الكثير ولكن المسئول الأول عن الشركة أحمد مسعود العلواني وقف عائقاً أمام كل الجهود الإصلاحية حد قوله.

وزعم الجبواني أن المنظومة القانونية هي منظومة الرئيس السابق الراحل/ علي عبدالله صالح واليمنية وحسب هذه المنظومة، فإنها شبه حيازة عائلية من خلال عدم قدرة أحد على عمل شي فيها إلا الرئاسة.

وطالب وزير النقل الرئيس/ عبدربه منصور هادي، الذي وجه بنقل كل مؤسسات الدولة إلى عدن أن يصدر قرار بنقل مركز شركة الخطوط اليمنية إلى عدن وأن يغير رئيس مجلس إدارتها وأن يشكل لجنة قانونية لإعادة النظر في منظومتها القانونية وربطها فعلياً وليس أسمياً بوزارة النقل حتى نستطيع إصلاح الشركة بشكل كامل ويتم محاسبتنا على أي أخطاء أو كوارث تصيب الشركة.

غضب وتفاعل شعبي

شهدت مواقع التواصل، حالة غضب وتفاعل شعبي مع الحادثة وردود أفعال ساخنة وقوية بعد إعلان ما حصل لركاب الطائرة وهبوطها الاضطراري بمطار القاهرة

تحت عنوان طيران اليمنية.. للكذب عنوان.. قال الكاتب الصحفي/ محمد الخامري: صُعقت عندما رأيت توضيح كابتن الطائرة 310 ايرباص التي هبطت اضطراريا في مطار القاهرة، والذي أورد مغالطات وكذب كثير في توضيحه الذي لم يسبقه إليه احد في عالم الطيران، والواضح انه أملي عليه وتم كتابته بورقة خاصة بفندق كونكورد السلام..!!

وأضاف الخامري- في منشور له بصفحته في فيسبوك-: كتبت حول الحادثة من واجب ديني ووطني وإنساني وقيمي، وكان رد كل من تهجم عليّ وشتمني من موظفي اليمنية أني أستهدف الناقل الوطني لليمن، وأقول لهم:

- الشركة استثمار سعودي يمني، يعني ليس له علاقة بالوطن والوطنية، وانمار هو مشروع تجاري مثل مثل اي شركة مقاولات..!!

- أيهما الأفضل الحفاظ على الناقل الوطني وقتل الشعب الوطني، أم إنقاذ الأنفس البريئة من هذا العبث..!!

- هذه الطائرة نفسها مكثت في كراتشي بباكستان سنة كاملة للصيانة ولم يجدوا لها قطع الغيار لأنها منتهية الصلاحية منذ العام ٢٠١٢..

- هذه الطائرة نفسها رفضت الاردن استقبالها وتشغيلها في رحلات منتظمة إلى مطارها بعد أن طلبتها فارغة وكشفت عليها هناك..!!

- هذه الطائرة نفسها ممنوعة من الطيران إلى أي مطار في العالم غير مطار القاهرة الذي لازال يستقبل هذا الطراز من الطائرات لأن هناك دول افريقية تستخدمها لنقل المواشي إلى مطار القاهرة وليس بني آدم..!!

ويكشف الخامري أن هناك طائرة أخرى من ذات الطراز (ايرباص 310) موجودة في مطار صنعاء ومغطاة منذ العام ٢٠١٣ عندما تسبب احد المهندسين بإسقاطها واصبحت غير صالحة للطيران وتم آنذاك تشكيل لجنة للتحقيق لكن اللجنة تبخرت بسبب أن المهندس ينتمي إلى نفس المنطقة التي ينتمي لها رئيس الشركة ورئيس الجمهورية، وهنا يمكن معرفة من هو الذي يستهدف الناقل الوطني يامحبي الوطن..!!!

ويضيف الخامري: أخيراً معلومة على الطاير وأرجو من الجميع التأكد منها وهي مؤكدة عندي أنه وفي ظل هذه الظروف التي تمر بها اليمن والشركة تحديدا، وبينما يرقد الموظفون في بيوتهم بصنعاء وغيرها بلا عمل؛ قام رئيس الشركة بتوظيف قرابة ٤٠٠ موظف منهم ٣١٧ موظًف من محافظة أبين فقط..

هل هذا هو الحفاظ على الناقل الوطني.. هل هذه هي الوطنية التي تتشدقون بها..؟!!

لماذا كل هذا الدفاع؟

يقول الكاتب الصحفي/ عاصم السادة :لا أجد ما يستوجب الدفاع عن قيادة هيئة طيران اليمنية إلا إذا كان هناك علاقات شخصية أو غير ذلك تربط قيادة "اليمنية" والمدافعون عنها.. فهذا شيء آخر.!

ويضيف عاصم في منشوره بفيسبوك: قبل إقلاع الطائرة رفعت إلى قيادة هيئة الطيران المدني تقارير تفيد بأن الطائرة ايرباص المتوجهة من القاهرة إلى عدن غير صالحة لأي رحلة لأسباب فنية تحتاج إلى صيانة دقيقة غير أن ذلك قوبل بالتطنيش من (القيادة) واصروا على مضي الرحلة التي تقل مئات الركاب وأقلعت الطائرة ولولا حفظ الله ومهارة الطيار لكانوا اليوم عبارة عن شريط "عاجل" أحمر تتداوله قنوات الأخبار بوقوع كارثة بسقوط طائرة يمنية في البحر الأحمر، وجار البحث عن الصندوق الأسود في قاع البحر.!!

ويواصل: القائمون على هيئة الطيران "اليمنية" لا يهمهم حياة المواطنين اليمنيين بقدر ما تهتم بسعر التذاكر باهظة الثمن التي تباع في السوق السوداء وتبتز المسافرين، وتتعامل معهم بأساليب مستفزة ومستغلة لحاجتهم خاصة وان معظم هؤلاء من "المرضى" ولما ننظر لمبررات "اليمنية" والمدافعين عنها والأسباب التي انطلقوا من خلالها لتغطية خطأهم الفادح نجد أنها تتناقض مع ما يسوقوه للناس وكأنهم يستغفلون ويستغبون عقولهم.!

ويضيف :

لا تدافعوا عن الإهمال واللامبالاة، فحياة اليمنيين ليست رخيصة كما تعتقدون، فباستطاعة الهئية شراء طائرات جديدة مقابل الإيرادات المالية الضخمة التي تجنيها من المسافرين، فتذكرة السفر في الخطوط الجوية اليمنية هي الأغلى على مستوى العالم، ومع ذلك لا تجد أدنى الخدمات والأمان في السفر على متنها، إذ يعتبر التحليق عليها "مغامرة" وكأنك ذاهب إلى جبهة احتمالية بقاؤك على قيد الحياة ضئيلة جدا.!

فصل عذاب !

الصحفي حافظ البكاري كتب في صفحته بفيسبوك أنه: مثل ملايين اليمنيين.. مررت وجزء من أسرتي الصغيرة خلال الساعات الماضية فصلا من عذابات الحرب وسقوط الدولة..

ويقول البكاري : زوجتي وأطفالي كانوا من ضمن ركاب طائرة اليمنية المتوجهة إلى عدن والتي عادت إلى مطار القاهرة بعد إقلاعها نتيجة خلل كبير، فيما أنا على وشك المغادرة من القاهرة إلى بلد آخر من بلدان الشتات وسط ظروف وإجراءات تمييزية وخاصة ضدنا نحن اليمنيين المكشوفين..

مازلنا بلا أب ولا قائد ولا دولة ولا نصير ولا خصم شريف.. سننهض يوما وسننتصر على كل هذا الوجع.

اليمنية شاخت !

أعتبر محافظ المحويت صالح سميع في تغريدة على حسابه في تويتر أن موضوع طيران اليمنية يمثل أحد رموز سيادة الدولة.

وأضاف "لا شك أن "اليمنية" عاشت عصرا ذهبيا حصدت فيه جوائز معتبرة في أيام المرحوم محمد الحيمي، ثم نخرها الفساد بعد ذلك شأنها شأن كل شيء جميل في بلادي حتى شاخت

حال البلد

كتب الصحفي/ مصطفى راجح- في حسابه على الفيسبوك- يقول "حالنا كبلد وشعب مثل طائرة اليمنية وركابها التي منعها التحالف من الهبوط في أرض يمنية".

في حين سخر الناشط الحقوقي/ سليم علاو، من قرار منع التحالف هبوط طائرة كانت تقل ركاب الطائرة اليمنية المنكوبة في مطار عدن في منشور كتبه في حسابه على الفيسبوك بالقول "التحالف لم يمنع الطائرة من الهبوط في مطار عدن، وإنما رفض أن تهبط في وقت متأخر، لأن المطار ينام بدري".

الصحفي بسيم الجناني كتب على حسابه في تويتر يقول "الشاب تامر منصور عبد الله غالب توفي جراء التهاب رئوي في القاهرة وقررت أسرته نقل جثمانه إلى اليمن لدفنها وكان ضمن الرحلة التي أعيدت لمرتين متتاليتين إلى مطار القاهرة الأولى بسبب خلل فني والأخرى بسبب منع التحالف من هبوطها مطار عدن".

وختم تعليقه بالقول "هكذا يُهان ويُذل اليمني حياً وميتاً".

مطالبات للاصلاح !

يقول الصحفي بشير سنان، إن يفترض بنا كمفسبكين ومناجمين وناقدين مطالبة من دمر طائراتنا بشراء طائرات بديلة أو قرضة الله حسنة سلف...

ويضيف في منشوره بصفحته في فيسبوك: ماذا سينقص دول التحالف لو قدمت خمس طائرات لليمن؟

أين دور الحكومة في تطوير أسطول اليمنية بدلاً عن الصرف لمن هب ودب من المسؤولين والحاشية؟؟

هل يمكن أن نتوحد جميعا لعمل حملة مطالبة بتطوير الأسطول المحلي، ودعم اليمن بخمس طائرات قرض من أي دولة؟؟

ومع تلك المطالبات تأتي مطالباتنا لليمنية بتحسين الخدمات وتخفيض الأسعار ووووالخ مما يطلبه غالبية الشعب اليمني البسيط..

أعتقد أن هذا أهم من كل الجدل الذي يدور!!

الناشط الفيسبوكي رضوان الهمداني يقول:

يبدو أن رئيس الخطوط اليمنية الكارثة/ أحمد العلواني، سيظل في منصبه حتى تسقط طائرة.

ويضيف- في منشوره بصفحته في فيسبوك- : يعني لازم ندفع أرواح 200 بني آدم حتى يسمع صراخنا فخامة الرئيس!

وطبعا ليس مستبعدا أن يتم إقالته حتى لو حدثت مصيبة..!

موقف مغاير !

الكاتب الصحفي/ يحيي العابد كان له موقف مغاير إذ يقول:

قلتم توقفت المحركات في الجو..

قلتم خلل فني..

قلتم اليمنية شوعه..

والنتيجة:

الطائرة هبطت والفيديوهات وضحت أن الركاب نزلوا بدون تزاحم وما فيش حريق في المحركات والإطارات وضع طبيعي تتعرض للاحتكاك الشديد نتيجة خزان الوقود الممتلئ الذي أضاف وزن للطائرة..

ويضيف في منشوره بفيسبوك:

اشكروا اليمنية التي لم تغامر بالركاب..

اشكروا اليمنية التي تظم خيرة الطيارين المحترفين

اشكروا اليمنية الناقل الجوي الوطني لليمن

هذا اذا كان الهبوط بسبب خلل وهبطت ونزل كل الركاب بسلام..

واذا كان الهبوط لحالة إنسانيه فهم يشكرون،، وفي كلا الحالتين لا يوجد ما يدعو لهذا الجنون الموجه..