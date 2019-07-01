هذه حقيقة زواجي من غادة عويس ...

الثلاثاء 02 يوليو-تموز 2019 الساعة 10 صباحاً / مارب برس - مأرب

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كشف مراسل الجزيرة حقيقة زواجه من الإعلامية بنفس القناة غادة عويس ، موضحا الكثير من الأسرار حول الأمر.

وقال ماجد عبد الهادي - المراسل بالقناة - في سلسلة تغريدات: "تلقيت رسائل من متابعين كرام، يسألونني عما إذا كنتُ متزوجاً من الزميلة غادة عويس، ولدى البحث عمن أطلق هذه الشائعة، تبين أن مصدرها بعض الشبيحة الذين تستأجرهم السعودية للدفاع عن مواقفها، ولم يردعهم، من قبل، دين، أو خُلُق، عن فبركة الأكاذيب، وطعن الأعراض، بانحطاط يفوق كل وصف".

وأضاف: "يهمني التوضيح هنا أن الزميلة غادة عويس صديقة وأخت لي ولزوجتي، أُكِنُ لها الاحترام، وأتمنى لها، ولزوجها، وعائلتها، كل خير.. لكن ما ينبغي الانتباه أليه، أن إطلاق تلك الشائعة هو دليل على نهج تضليلي، لا يقف عند التشهير الشخصي، بل يتجاوزه إلى ما هو أخطر في شأن صراعات المنطقة كلها".

وأردف: "يصعب على المدافعين، عن مواقف السعودية، ومعظمهم من فلول أنظمة قمعية، أن يجدوا حجة منطقية تسند دفاعهم، فتراهم يلجأون إلى البذاءات والتشهير الشخصي، رداً على كل من يقول رأياً، في جريمة قتل جمال خاشقجي، أو في قصة اختلاق الأزمة مع قطر، او في تواطؤ صار مفضوحا مع تهويد القدس".

وتابع: "وإذا كان من غير المستغرب، أن يأمر أصحاب القرار، بفتح منابر الإعلام السعودي، أمام من يروجون شائعات شخصية مسيئة، دفاعاً عما لا يمكن الدفاع عنه، فإن ذلك لا يليق قطعاً ببلاد الحرمين الشريفين ولا يمكن أن تقبل به أخلاق اهلها الكرام، حتى وأن ملأ الذباب الإلكتروني فضاء تويتر بالتصفيق".