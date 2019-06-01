«رباعية اليمن» توجه رسالة حاسمة لميليشيات الحوثي

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دعت اللجنة الرباعية المشتركة حول اليمن إلى وقف هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران «بشكل فوري».
وعبّرت اللجنة الرباعية، التي تضم السعودية والإمارات وبريطانيا وأميركا، في بيان مشترك، عن «القلق العميق بشأن التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط، والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها».
وطالب البيان، الذي وزّعته وزارة الخارجية الأميركية، إيران بـ«التوقف عن أي خطوات أخرى تهدد الاستقرار الإقليمي»، حاضاً على «التوصل إلى حلول دبلوماسية تخفّض من حدة التوتر».
واعتبرت الدول الأربع أن الهجمات ضد ناقلات نفط قرب مضيق هرمز في الخليج في 12 مايو (أيار) و13 يونيو (حزيران) «تهدد الممرات البحرية الدولية التي نعتمد عليها جميعاً لشحن بضائعنا»، مضيفة: «يجب السماح للبواخر وأطقمها بأن تبحر في المياه الدولية بأمان».