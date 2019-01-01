سلاح خفي تستخدمه ميليشيات الحوثي لتمويل مجهودها الحربي «رباعية اليمن» توجه رسالة حاسمة لميليشيات الحوثي مبادرة حوثية لصرف مرتبات جميع موظفي الدولة إجراءات حوثية لمحاكمة 100 برلماني هجوم حوثي جديد يستهدف السعودية..احصائية بإعداد الضحايا «الحوثيون» يفجرون منزل شيخ قبلي بارز ويعتقلون العشرات من المواطنين بيان من الرئاسة التونسية عن حالة السبسي الصحية قيادي بارز في المجلس «الإنتقالي» يتخلى عن فصيل «الإنفصاليين» ويعلن إستقالته من منصبه - وثيقة شُهَدَاء وجرحى من منتسبي الأمن بـ«مأرب»إثر عمل إجرامي غادر ومصدر عسكري يروي التفاصيل الإعلان عن تقدم استراتيجي للجيش بـ«تعز»
أعلن ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثي غير المعترف به عن مبادرة لصرف مرتبات جميع موظفي الدولة.
وقال المجلس في بيان له صدر م أنه يتقدم “بمبادرة من طرف واحد، يوجه فيها الحكومة بإنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة وتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف) إلى هذا الحساب الخاص وبحيث يستخدم لصرف المرتبات لكل اليمنيين”.
وحمّل المجلس السياسي بصنعاء، حكومة الشرعية كامل المسؤولية في حال التهرب والتنصل من التفاهم الذي تم بشأن الورقة الاقتصادية خلال مشاورات السويد والتبعات التي ستنتج “عن استمرار فرضه القيود الاقتصادية الجائرة واستخدامه للاقتصاد أداة للحرب والعدوان والتجويع والمساومة كما جاء بالبيان.