مبادرة حوثية لصرف مرتبات جميع موظفي الدولة

الثلاثاء 02 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أعلن ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثي غير المعترف به عن مبادرة لصرف مرتبات جميع موظفي الدولة.

وقال المجلس في بيان له صدر م أنه يتقدم “بمبادرة من طرف واحد، يوجه فيها الحكومة بإنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة وتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف) إلى هذا الحساب الخاص وبحيث يستخدم لصرف المرتبات لكل اليمنيين”.

وحمّل المجلس السياسي بصنعاء، حكومة الشرعية كامل المسؤولية في حال التهرب والتنصل من التفاهم الذي تم بشأن الورقة الاقتصادية خلال مشاورات السويد والتبعات التي ستنتج “عن استمرار فرضه القيود الاقتصادية الجائرة واستخدامه للاقتصاد أداة للحرب والعدوان والتجويع والمساومة كما جاء بالبيان.