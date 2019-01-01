إجراءات حوثية لمحاكمة 100 برلماني

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كشفت مصادر برلمانية في العاصمة اليمنية صنعاء عن عزم ميليشيات الحوثي الانقلابية رفع الحصانة عن 100 من أعضاء مجلس النواب المعارضين للانقلاب والمؤيدين لعودة الشرعية.
ونقلت قناة العربية عن مصادر قناتي أن مهدي المشاط، رئيس المجلس الأعلى للانقلابيين اجتمع مع رؤساء اللجان البرلمانية التخصصية المتواجدين في صنعاء بحضور عدد من قادة الانقلاب من الحوثيين ورئيس مجلس القضاء، وأبلغهم أنه يعتزم إحالة قائمة بأسماء 100 نائب برلماني من المتواجدين في الخارج إلى النائب العام للبدء باتخاذ الإجراءات القضائية، وتوجيه التهمة لهم بالخيانة تمهيداً لإحالة القائمة إلى مجلس النواب في صنعاء لرفع الحصانة عن هؤلاء النواب، بما يسمح بمحاكمتهم غيابيا، ومصادرة ممتلكاتهم.
وأكدت المصادر أن رؤساء اللجان البرلمانية حذروا من خطوة كهذه، ومن تبعاتها. وأبدوا اعتراضهم على أي إجراء يستهدف رفع الحصانة عن النواب في الخارج، لأنه سيؤدي إلى رد فعل مماثل، وانقسام كامل للبرلمان، وسيضع المزيد من العراقيل أمام الوصول إلى حل سياسي للأزمة، وسيطيل أمد الحرب.
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