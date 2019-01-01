آخر الاخبار

سلاح خفي تستخدمه ميليشيات الحوثي لتمويل مجهودها الحربي «رباعية اليمن» توجه رسالة حاسمة لميليشيات الحوثي مبادرة حوثية لصرف مرتبات جميع موظفي الدولة إجراءات حوثية لمحاكمة 100 برلماني هجوم حوثي جديد يستهدف السعودية..احصائية بإعداد الضحايا «الحوثيون» يفجرون منزل شيخ قبلي بارز ويعتقلون العشرات من المواطنين بيان من الرئاسة التونسية عن حالة السبسي الصحية قيادي بارز في المجلس «الإنتقالي» يتخلى عن فصيل «الإنفصاليين» ويعلن إستقالته من منصبه - وثيقة شُهَدَاء وجرحى من منتسبي الأمن بـ«مأرب»إثر عمل إجرامي غادر ومصدر عسكري يروي التفاصيل الإعلان عن تقدم استراتيجي للجيش بـ«تعز»

سبأفون .. أصالة وتواصل

إجراءات حوثية لمحاكمة 100 برلماني

الثلاثاء 02 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 474


كشفت مصادر برلمانية في العاصمة اليمنية صنعاء عن عزم ميليشيات الحوثي الانقلابية رفع الحصانة عن 100 من أعضاء مجلس النواب المعارضين للانقلاب والمؤيدين لعودة الشرعية.
ونقلت قناة العربية عن مصادر قناتي أن مهدي المشاط، رئيس المجلس الأعلى للانقلابيين اجتمع مع رؤساء اللجان البرلمانية التخصصية المتواجدين في صنعاء بحضور عدد من قادة الانقلاب من الحوثيين ورئيس مجلس القضاء، وأبلغهم أنه يعتزم إحالة قائمة بأسماء 100 نائب برلماني من المتواجدين في الخارج إلى النائب العام للبدء باتخاذ الإجراءات القضائية، وتوجيه التهمة لهم بالخيانة تمهيداً لإحالة القائمة إلى مجلس النواب في صنعاء لرفع الحصانة عن هؤلاء النواب، بما يسمح بمحاكمتهم غيابيا، ومصادرة ممتلكاتهم.

وأكدت المصادر أن رؤساء اللجان البرلمانية حذروا من خطوة كهذه، ومن تبعاتها. وأبدوا اعتراضهم على أي إجراء يستهدف رفع الحصانة عن النواب في الخارج، لأنه سيؤدي إلى رد فعل مماثل، وانقسام كامل للبرلمان، وسيضع المزيد من العراقيل أمام الوصول إلى حل سياسي للأزمة، وسيطيل أمد الحرب.

marbprss

 
إقراء أيضاً
سلاح خفي تستخدمه ميليشيات الحوثي لتمويل مجهودها الحربي
«رباعية اليمن» توجه رسالة حاسمة لميليشيات الحوثي
مبادرة حوثية لصرف مرتبات جميع موظفي الدولة
هجوم حوثي جديد يستهدف السعودية..احصائية بإعداد الضحايا
«الحوثيون» يفجرون منزل شيخ قبلي بارز ويعتقلون العشرات من المواطنين
قيادي بارز في المجلس «الإنتقالي» يتخلى عن فصيل «الإنفصاليين» ويعلن إستقالته من
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس