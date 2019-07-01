قيادي بارز في المجلس «الإنتقالي» يتخلى عن فصيل «الإنفصاليين» ويعلن إستقالته من منصبه - وثيقة شُهَدَاء وجرحى من منتسبي الأمن بـ«مأرب»إثر عمل إجرامي غادر ومصدر عسكري يروي التفاصيل الإعلان عن تقدم استراتيجي للجيش بـ«تعز» تعرف على أفضل الحيل والنباتات الطاردة للبعوض حفتر يخضع لتركيا .. ويفرج عن 6 أتراك احتجزتهم قواته تعليق ناري لـ"صلاح" على الانتقادات داخل الملعب وخارجه النادي الملكي يعرض "الصفقة التبادلية" من أجل ساديو ماني شاهد.. سفير أمريكا بإسرائيل يحمل مطرقة ويفتتح نفقا استيطانيا وفاة الشيخ يوسف الصباح مؤذن الأقصى بدء التنافس على 10 منح دراسية خارجية ضمن برنامج رواد المستقبل
قدم قيادي بارز في ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" فرع سقطرى، اليوم الإثنين, 01 يوليو, 2019م استقالته من منصبه في المجلس.
ووفق وثيقة الاستقالة، فقد قدم عضو انتقالي سقطرى، الشيخ محمد دولي عبدالله، استقالته من منصبه في ما تسمى "الجمعية الوطنية" التابعة للمجلس المدعوم من الإمارات.
وقال الشيخ الدولي في الاستقالة التي قدمها إلى رئيس "المجلس" في سقطرى يحيى مبارك سعيد، إن استقالته جاءت بحسب طلب مشائخ سقطرى.
وكانت مدينة حديبو قد شهدت يوم أمس الأحد مسيرة جماهيرة هي الأكبر في تاريخ سقطرى رفضا لتحركات الانتقالي ومن خلفه الإمارات في الأرخبيل.
وعادت وتيرة الأزمة في سقطرى عقب اعتداء عناصر موالية للإمارات على موكب وزير الثروة السمكية فهد كفاين، ومحافظ سقطرى رمزي محروس، الاسبوع الماضي، تلاه هجوما فاشلا للمليشيات الموالية للإمارات على ميناء سقطرى.