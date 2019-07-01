قيادي بارز في المجلس «الإنتقالي» يتخلى عن فصيل «الإنفصاليين» ويعلن إستقالته من منصبه - وثيقة

الإثنين 01 يوليو-تموز 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قدم قيادي بارز في ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" فرع سقطرى، اليوم الإثنين, 01 يوليو, 2019م استقالته من منصبه في المجلس.

ووفق وثيقة الاستقالة، فقد قدم عضو انتقالي سقطرى، الشيخ محمد دولي عبدالله، استقالته من منصبه في ما تسمى "الجمعية الوطنية" التابعة للمجلس المدعوم من الإمارات.

وقال الشيخ الدولي في الاستقالة التي قدمها إلى رئيس "المجلس" في سقطرى يحيى مبارك سعيد، إن استقالته جاءت بحسب طلب مشائخ سقطرى.

وكانت مدينة حديبو قد شهدت يوم أمس الأحد مسيرة جماهيرة هي الأكبر في تاريخ سقطرى رفضا لتحركات الانتقالي ومن خلفه الإمارات في الأرخبيل.

وعادت وتيرة الأزمة في سقطرى عقب اعتداء عناصر موالية للإمارات على موكب وزير الثروة السمكية فهد كفاين، ومحافظ سقطرى رمزي محروس، الاسبوع الماضي، تلاه هجوما فاشلا للمليشيات الموالية للإمارات على ميناء سقطرى.