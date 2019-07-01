شُهَدَاء وجرحى من منتسبي الأمن بـ«مأرب»إثر عمل إجرامي غادر ومصدر عسكري يروي التفاصيل

الإثنين 01 يوليو-تموز 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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استشهد اثنين من منتسبي الأمن بمحافظة مأرب ، وأصيب 2 آخرين في اعتداء آثم لعناصر خارجة عن القانون استهدف طقم المراقبة الأمنية على جانب الطريق العام عند مفرق السد جنوب مدينة مأرب مساء اليوم الإثنين 1 يوليو 2019 م.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية - سبأ - عن مصدر أمني بشرطة المحافظة قولة :أنه في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم، باشرت عناصر تخريبية إطلاق النار على أحد الأطقم التابعة لقوات الأمن الخاصة الذي يقوم بمهمة مراقبة أمنية على الطريق العام .

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط سيارة الجناة الذين تخفوا في المزارع ولاذوا بالفرار ، ومازالت تتعقبهم حتى يتم القبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم القانوني الرادع.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية ستتصدى بكل حزم لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة والاعتداء على منتسبي الشرطة والأمن الذين يقومون بواجبهم الوطني.‎