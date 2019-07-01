الإعلان عن تقدم استراتيجي للجيش بـ«تعز»

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أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الاثنين، أنها حققت تقدما استراتيجيا في مديرية ماوية شمال شرق محافظة تعز، جنوبي غرب البلاد.
ووفقا لموقع الجيش"سبتمبر نت" فإن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على مفرق “شوكان”وموقعي “المدينة” و”تصعان” وجبل “الفراشة”، بالإضافة إلى السيطرة على التلال الجبلية المطلة على قرية “الهويدة” في مديرية ماوية.
ولفت إلى أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، بالإضافة إلى أسر 15 عنصرا آخرين.
وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني، تواصل تقدمها وسط انهيارات كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية التي تلوذ بالفرار.
وكانت قوات الجيش، أعلنت مطلع يونيو الماضي، تحرير قرية الصليب أولى قرى منطقة الباهر التابعة لمديرية ماوية.