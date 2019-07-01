تعرف على أفضل الحيل والنباتات الطاردة للبعوض

الإثنين 01 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نشرت مجلة "ريدرز دايجست" الأمريكية تقريرا عرضت عددا من الحيل البسيطة وغير المكلفة لطرد الحشرات المزعجة من المنزل خلال فصل الصيف، لاسيما البعوض.

وقالت المجلة، في تقريرها "، إنه لا شيء أسوأ من أن تتسبب الحشرات المزعجة في إفساد لياليك الصيفية الجميلة. ولضمان التخلص من الحشرات غير المرغوب فيها من فنائك الخلفي، يمكنك زرع النباتات الطاردة للحشرات على غرار نبتة المخملية والبكورية إلى جانب بعض الأعشاب مثل الإكليل والنعناع ونبتة إذخر.

وذكرت، أن رش مزيج من زيت الأرز المخفف بالماء على العشب والشجيرات يساعد على التصدي للحشرات المتطفلة مثل البراغيث والبعوض. ولا يقتصر الأمر على إبقاء هذه الحشرات بعيدا، بل يمكن أن يحول أيضا دون وضعها البيض في ذلك المكان.

وأشارت المجلة، إلى ضرورة التخلص من المياه الراكدة لتجنب تجمع البعوض فيها، نظرا لأن هذا النوع من الحشرات يحبذ وضع البيض في المياه الراكدة وغير العميقة. وبناء على ذلك، يقلل تصريف هذه المياه من خطر تكاثر البعوض في فنائك الخلفي ويجنبك لسعاته.

وأوردت أن نصب خيمة في الفناء الخلفي الخاص بمنزلك يمنحه جمالية من جهة، ويمثل طريقة مضمونة لتفادي دخول البعوض والذباب. لذلك، قم بإقامة خيمة في الفناء الخلفي الخاص بك لتطويق منطقة تناول الطعام، حيث تتجمع العائلة أو الضيوف.

وأفادت المجلة، بأن السيترونيلا تعد من أنجع الوسائل لطرد البعوض. وبإمكانك التصدي للحشرات من خلال إشعال الشموع المصنوعة من السيترونيلا أو الفوانيس الخاصة بإبعاد البعوض. ومن الأفضل استخدام السيترونيلا بعد انتهاء الجميع من تناول الطعام.

وأكدت أن حشرات على غرار الذباب يمكن أن تظهر حتى مع وجود كميات ضئيلة من بقايا الطعام. ولإبقائها بعيدا تأكد من مسح أي سائل مسكوب وتنظيف فتات الخبز إثر تناول الطعام بهدف تجنب تجمّع كائنات غير مرغوب فيها.

وأضافت المجلة، أن تغيير الإضاءة الخارجية لمنزلك يعتبر عاملا في غاية الأهمية. ونظرا لأن الأضواء من شأنها أن تتسبب في جذب الحشرات، فإنه من الأفضل أن تختار الأضواء ذات اللون الأصفر بدلا من المصابيح البيضاء التقليدية. كما أن التوهج الذهبي المنبعث من المصباح سيجعل الباب الأمامي لمنزلك يبدو أجمل.

وأوردت أن استخدام بيروكسيد الهيدروجين يعتبر طريقة ناجعة لطرد البعوض من المنزل. وفي مرحلة أولى، قم بمزج هذا العنصر بالماء، واحرص على أن تضع ثلثين من الماء والثلث من بيروكسيد الهيدروجين. ثم قم برش المزيج المتحصل عليه في جميع أرجاء فناء منزلك، لاسيما في الأماكن التي غالبا ما تستقبل فيها الضيوف.