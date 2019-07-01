حفتر يخضع لتركيا .. ويفرج عن 6 أتراك احتجزتهم قواته

الإثنين 01 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت وزارة الخارجية التركية الاثنين إن قوات اللواء الليبي المنشق خليفة حفتر أفرجت عن المواطنين الأتراك الستة الذين كانت اعتقلتهم في وقت سابق.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية تركية، قوله إنه "جرى إخلاء سبيل 6 بحارة أتراك، كانوا محتجزين لدى قوات حفتر"، وأضافت أنهم "عادوا إلى السفينة مع أصحاب الشركة الليبيين، وقرروا مواصلة عملهم بإرادتهم".

ويأتي الإفراج عن المواطنين الأتراك بعد يومين على تهديد أنقرة باستهداف قوات حفتر في حال لم يتم إطلاق سراحهم.

وحذّرت تركيا قوات حفتر، بأنها ستكون "هدفًا مشروعا إذا لم تفرج فورا عن المواطنين الأتراك المحتجزين لديها وعددهم 6 وليس 2 كما زعم جيش حفتر".

وقالت في بيان لها الأحد إن "احتجاز 6 من مواطنينا على يد الميليشيات غير القانونية التابعة لحفتر في ليبيا هو عمل من أعمال قطاع الطرق والقراصنة".