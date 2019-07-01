تعرف على أفضل الحيل والنباتات الطاردة للبعوض حفتر يخضع لتركيا .. ويفرج عن 6 أتراك احتجزتهم قواته تعليق ناري لـ"صلاح" على الانتقادات داخل الملعب وخارجه النادي الملكي يعرض "الصفقة التبادلية" من أجل ساديو ماني شاهد.. سفير أمريكا بإسرائيل يحمل مطرقة ويفتتح نفقا استيطانيا وفاة الشيخ يوسف الصباح مؤذن الأقصى بدء التنافس على 10 منح دراسية خارجية ضمن برنامج رواد المستقبل ماذا تفعل الهواتف بجماجم الشباب؟ الكشف عن زيارة غير معلنة لوزير خارجية إسرائيل الى دولة خليجية قام بها ألأحد.. تفاصيل الزيارة تفاصيل جديدة حول قضية هروب الأميرة هيا بنت الحسين إلى ألمانيا
قالت وزارة الخارجية التركية الاثنين إن قوات اللواء الليبي المنشق خليفة حفتر أفرجت عن المواطنين الأتراك الستة الذين كانت اعتقلتهم في وقت سابق.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية تركية، قوله إنه "جرى إخلاء سبيل 6 بحارة أتراك، كانوا محتجزين لدى قوات حفتر"، وأضافت أنهم "عادوا إلى السفينة مع أصحاب الشركة الليبيين، وقرروا مواصلة عملهم بإرادتهم".
ويأتي الإفراج عن المواطنين الأتراك بعد يومين على تهديد أنقرة باستهداف قوات حفتر في حال لم يتم إطلاق سراحهم.
وحذّرت تركيا قوات حفتر، بأنها ستكون "هدفًا مشروعا إذا لم تفرج فورا عن المواطنين الأتراك المحتجزين لديها وعددهم 6 وليس 2 كما زعم جيش حفتر".
وقالت في بيان لها الأحد إن "احتجاز 6 من مواطنينا على يد الميليشيات غير القانونية التابعة لحفتر في ليبيا هو عمل من أعمال قطاع الطرق والقراصنة".