شاهد.. سفير أمريكا بإسرائيل يحمل مطرقة ويفتتح نفقا استيطانيا

الإثنين 01 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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شارك دافيد فريدمان سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، أمس الأحد، في افتتاح "نفق تهويدي" في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، والذي أطلق عليه اسم "طريق الحجاج".

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة/ سلوان أن جمعية العاد الاستيطانية عملت على حفر النفق أسفل منازل وشوارع ومنشآت الحي على مدار السنوات الماضية، وتقدمه على أنه "جزء من مسار الحجاج إلى "الهيكل الثاني" من القرن الأول ميلادي"، وتعتبر بداية النفق من عين سلوان باتجاه القصور الأموية.

وأضاف المركز أن افتتاح النفق ومواصلة العمل بالأنفاق أسفل حي وادي حلوة يأتي في الوقت الذي تهمل فيه السلطات سلامة السكان، حيث تزداد رقعة التصدعات والتشققات والانهيارات الأرضية في منازل وشوارع وساحات وادي حلوة,وفق معا .

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات "اطلب من العالم اجمع بما في ذلك الشعب الأمريكي مشاهدة المستوطن فريدمان والى جانبه المستوطن غرينبلات، يحفرون تحت بلدة سلواد الفلسطينية. هذا لا يمكن ان يكون سفير لأمريكا انه رئيس مجلس المستوطنات. على كل من حضر ورشة المنامة المشاهدة، لرؤية ازدهار الاستيطان، وتهديد المسجد الأقصى".