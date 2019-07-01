وفاة الشيخ يوسف الصباح مؤذن الأقصى

الإثنين 01 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تداولت العديد من المنصات الإعلامية خبر مؤذن المسجد الأقصى الشيخ " يوسف الصباح".

ونعته المنصات الإعلامية بعبارة "مؤذن المسجد الأقصى المبارك، الشيخ يوسف الصباح "أبو يوسف"، مدينة القدس المحتلة".

وودعه محبوه على وسائل التواصل الاجتماعي " يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"، توفي مؤذن المسجد الأقصى المبارك الشيخ يوسف الصباح.