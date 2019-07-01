بدء التنافس على 10 منح دراسية خارجية ضمن برنامج رواد المستقبل

الإثنين 01 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، بدء التنافس على عشر منح خارجيه للمتفوقين من خريجي الثانوية العامة ضمن "برنامج رواد المستقبل" الذي تنفذه شبكه استجابة بتمويل من مؤسسة مواهب.

ويتنافس 120 متقدما من خريجي الثانوية العامة من 16 محافظة من محافظات الجمهورية، على مقاعد المنح الدراسية العشر في مجالات الطب، والهندسة، والعلوم الانسانية.

وخلال التدشين اشاد وكيل المحافظة الدكتور مفتاح بهذه المبادرات والبرامج الهادفة الى بناء قدرات الشباب المتفوقين في مختلف التخصصات ليكونوا احدى رافعات التنمية المنشودة لليمن واعادة الاعمار.

وقدم المدير التنفيذي لموسسة مواهب عبدالله جمعان ،شرحا توضيحا عن برنامج رواد المستقبل الذي يهدف الى الاسهام في اعداد الطلاب المتفوقين والموهبين اعدادا علميا ليكونوا قادرين على الاسهام في بناء الوطن والنهضة المنشودة.