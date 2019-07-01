الكشف عن زيارة غير معلنة لوزير خارجية إسرائيل الى دولة خليجية قام بها ألأحد.. تفاصيل الزيارة

الإثنين 01 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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كشفت مصادر اعلامية عن زيارة غير معلنة لوزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتز، الى دولة الامارات العربية، امس الأحد، والتقى خلالها مسؤولين إماراتيين بأبو ظبي، حيث ناقش معهم العلاقات بين البلدين والملف الإيراني.

وبحسب "القناة الـ13" الإسرائيلية، فإن "وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتز، زار أبو ظبي يوم أمس في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة، والتقى عددا من المسؤولين الإماراتيين في أبو ظبي، وبحث معهم الملف الإيراني والعلاقات بين البلدين".

وزار وزير الخارجية الإسرائيلي الإمارات لعرض مبادرة حول التعاون الاقتصادي بين إسرائيل ودول الخليج.

وعين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير المواصلات والشؤون الاستراتيجية يسرائيل كاتس، من حزب الليكود قائما بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي، وذلك في فبراير/ شباط الماضي.

وصل يسرائيل كاتس إلى الكنيست لأول مرّة في العام 1988، وقبل ثمانية أشهر من انتخابات 1999 المبكرة، في اعقاب استقالة أحد النواب، وجرى انتخابه في كافة الانتخابات اللاحقة.