الإثنين 01 يوليو-تموز 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تقدم مبتكر "الفلاش ميموري"، باعتذار للعالم، عن الصعوبات التي يواجهها الكثيرون عند محاولة استخدام اختراعه، وذلك بعد مرور 20 عاما على ظهوره الأول.

وقال العالم الهندي، أجاي بهات، إنه يدرك تماما الانزعاج الذي يشعر به الجمهور من خلال استخدام هذه الأداة التي صممها، خلال محاولة وضعها في المدخل المخصص لها بالحواسيب، بحسب تصريحاته للإذاعة الأميركية العامة "إن بي آر".

وابتكر "بهات" "الفلاش ميموري" في تسعينيات القرن الماضي، والتي أبصرت النور تحديدا في عام 1996.

وأشار أجاي بهات، إلى الانتقادات المتزايدة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الفشل المتتالي الذي يواجه المستخدمين قبل إتمام عملية إدخال "الفلاش ميموري" في المكان المخصص لها في الحاسوب.

وعلى الرغم من تصميمها الذي أخذ شكل المستطيل، الذي تم اعتماده من قبل جميع مصنعي الحواسي تقريبا، إلا أن العالم الهندي اعترف أنه ربما كان هناك طريقة أفضل.

وتعرف "الفلاش ميموري" اختصارا بـ "USB" أي الناقل التسلسلي العام، الذي يسمح بنقل الملفات من حاسوب إلى آخر عبر قطعة معدنية صغيرة.