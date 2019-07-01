الكشف عن زيارة غير معلنة لوزير خارجية إسرائيل الى دولة خليجية قام بها ألأحد.. تفاصيل الزيارة تفاصيل جديدة حول قضية هروب الأميرة هيا بنت الحسين إلى ألمانيا رئيس ”اليمنية“ متمرد على ”الشرعية“ ورئيس الوزراء يبحث إقالة الوزير ”الجبواني“ تنفيذا لرغبة الامارات بعد 20 عاما... مبتكر "الفلاش ميموري" يعتذر للعالم أغلى تسوية طلاق في التاريخ تتسلمها مطلقة أمريكية .. تفاصيل التسوية السعودية تبرم اتفاقا عسكريا مفاجئا مع دولة صناعية في مجال التصنيع العسكري تقلق خصومها الملك سلمان يبرم اتفاقا حساسا مع العراق .. نتائجه ستنعكس على كل دول العالم أمر ملكي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز... هذه تفاصيله رئيس الحكومة يزف بشارات اقتصادية من عدن - الاعلان عن دعم جديد وتفاصيل اجتماع مع وفد رفيع المستوى أسعار صرف الدولار والريال السعودي اليوم
أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) عن توقيع مذكرة تفاهم مع 3 شركات تابعة لمجموعة "هانوا" الكورية الجنوبية، لتوطين الصناعات العسكرية في المملكة.
وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أن الشركات هي "هانوا "Corporation Hanwha"، وهانوا للدفاع "Defence Hanwha"، وهانوا للأنظمة "Hanwha Systems"،" وذلك بهدف بحث إمكانية إقامة مشروع مشترك في السعودية، في خطوة لتعزيز التزامها بتوطين التصنيع العسكري السعودي.
ووقع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، أندرياس شوير، والرئيس التنفيذي لشركة "هانوا" للدفاع، سونغ سو لي.
ومن المقرر، أن يتأسس المشروع المقترح كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم مبدئي هو "شركة سامي — هانوا لأنظمة الذخائر"، وأن تتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها، كما سيتم التركيز في المراحل الأولية من المشروع على تصنيع وبيع الذخائر داخل المملكة.
وخلال المراحل اللاحقة للمشروع سيجري تقييم إمكانية تعزيز القدرة التقنية للمشروع وتوسيع خطوط الإنتاج لتشمل الذخائر والأسلحة، والصواريخ، وأنظمة المدفعية، ومركبات القتال، وأنظمة الدفاع، والأنظمة البحرية، إضافة إلى أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات والحاسب الآلي والاستخبارات C4I، وأنظمة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع ISR.