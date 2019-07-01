الملك سلمان يبرم اتفاقا حساسا مع العراق .. نتائجه ستنعكس على كل دول العالم

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بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، هاتفيا، التعاون بين البلدين والتنسيق لاستقرار أسعار النفط.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس وزراء العراق اليوم الاثنين أن "رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز بحثان في اتصال هاتفي البحث في تعاون البلدين الشقيقين في مؤتمر "أوبك" لوزراء النفط والطاقة المنعقد حاليا في فيينا، لتنظيم أوضاع السوق النفطية والتنسيق بين البلدين بما يحقق استقرار أسعار النفط " على مستوى العالم "خلال الفترة المقبلة،>
كما أكدا حرصهما على تطوير العلاقات المشتركة، وخصوصا ما تم إقراره من اتفاقات خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية في شهر نيسان/ أبريل الماضي، وأهمية حماية أمن البلدين وتوفير ظروف الاستقرار في المنطقة، والتأكيد على التهدئة وتجنيبها خطر الحروب والصراعات".