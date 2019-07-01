أمر ملكي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز... هذه تفاصيله

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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، أمرا ملكيا جديدا بشأن القضاء.
وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أصدر "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمره الكريم بترقية وتعيين 179 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي".
وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن "الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيينات، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء".
ودعا وزير العدل أن "يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم".