رئيس الحكومة يزف بشارات اقتصادية من عدن - الاعلان عن دعم جديد وتفاصيل اجتماع مع وفد رفيع المستوى

الإثنين 01 يوليو-تموز 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- عدن

عدد القراءات 544

اعلن البنك الدولي اليوم الاثنين اعتماد حزمة تنموية لليمن بقيمة 400 مليون دولار، وقال انه سيعمل على تنفيذ مشاريع استراتيجية في مختلف مناطق الجمهورية بالشراكة مع الحكومة.

جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماعا ضم وفد رفيع المستوى من البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة البنك الدولي ميرزا حسن ونائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج مع عدد من الجهات والوزارات الاقتصادية والخدمية المعنية.

وأشاد رئيس الوزراء بعلاقات الشراكة والتعاون بين اليمن والبنك الدولي، مشيراً الى ان مساهمات البنك الدولي منذ عقود ارتبطت بمشاريع حيوية واستراتيجية في البنية التحتية والقطاعات الحيوية في اليمن، ولذا تكتسب هذه الزيارة رمزية كبيرة في دعم الحكومة والعمل مع مؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار والتنمية في اليمن.

واستعرض رئيس الوزراء رؤية الحكومة لمعالجة الازمة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع النشاط التجاري، مبينا بأن الحكومة انطلقت من استعادة وتفعيل عمل مؤسسات الدولة، وتنفيذ عدد من الإصلاحات الإدارية لرفع مستوى أداء هذه المؤسسات حتى تتمكن من تأدية مهامها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن، ولفت الى ان اليمن ونتيجة لانقلاب مليشيا الحوثي على الدولة واستيلائهم على العاصمة واجهت تحديات معقدة انهارت فيه مؤسسات الدولة وتفاقمت الازمة الإنسانية وانهار الاقتصاد، ولذا عملت الحكومة وبتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وبدعم من الاشقاء والاصدقاء على معالجة هذه المشاكل المركبة، ونجحت في إيقاف تدهور العملة، وتفعيل القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم والكهرباء والاتصالات، ودفعت رواتب ما يقارب 65% من موظفي القطاع العام في مختلف مناطق الجمهورية بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، واستعادة دور البنك المركزي في تنظيم وتنشيط القطاع المصرفي.

وأشار الى ان هذه الإنجازات التي حققتها الحكومة تعطي رسائل إيجابية للمجتمع الدولي عن أهمية وكفاءة الشراكة مع مؤسسات الدولة، ودعى البنك الدولي الى الشراكة مع الأجهزة الوزارات والأجهزة والصناديق الحكومية لتنفيذ مشاريع استراتيجية في اليمن، وخاصة في قطاع الكهرباء ومشاريع البنى التحتية في الطرق والمطارات والموانئ، وبما يعزز البنية التحتية ويسمح بنمو القطاع الخاص في اليمن.

واشار الى ان البنك الدولي أحد اهم شركاء اليمن في التنمية، وتعول عليه الحكومة في المرحلة الراهنة والمستقبلية لدعم جهودها لتحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية الشاملة، داعيا البنك الدولي الى استئناف نشاطه وفتح مكتب له في العاصمة المؤقتة عدن.

من جانبه أعرب وفد البنك الدولي عن سعادته بزيارة العاصمة المؤقتة عدن، واللقاء مع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك والجانب الحكومي، مؤكدين اهمية هذه الزيارة ومعانيها على المستوى السياسي، وإنها تأتي للتأكيد على استمرار دعم البنك الدولي لليمن والتعامل المباشر مع الحكومة الشرعية، وأشار الى ان البنك اعتمد حزمة تنموية لليمن بقيمة 400 مليون دولار، وسيعمل على تنفيذ مشاريع استراتيجية في مختلف مناطق الجمهورية بالشراكة مع الحكومة.

وأوضح رئيس واعضاء وفد البنك الدولي، أن اليمن حليفاً إستراتيجياً مع البنك الدولي، وانهم يدركون حجم التحديات الكبيرة في اليمن، وحرصه على ان يكون متواجدا على الأرض بالقريب العاجل، متعهدين بالنظر بشكل جدي لأولويات الحكومة اليمنية، كما أكدوا اهتمامهم بدعم مؤسسات الدولة وتقديم الدعم الفني للبنك المركزي اليمني والقطاع الخاص.

حضر الاجتماع من الجانب الحكومي، وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، ومحافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد، ومدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة، ونائب وزير المالية سالم بن بريك، ومدير الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات علاء قاسم، ووكيل وزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي عمر عبدالعزيز ووكيل وزارة التخطيط المساعد لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، وعدد من المسؤولين المعنيين.