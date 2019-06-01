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أسعار صرف الدولار والريال السعودي اليوم

الإثنين 01 يوليو-تموز 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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اسعار الصرف اليوم الاثنين 1/ 7/ 2019

الدولار

 شراء ٥٦٥ 

بيع ٥٦٧

السعودي

 شراء ١٤٩ 

بيع ١٤٩.٥٠

 

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