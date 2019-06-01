عاجل : هجوم حوثي جديد يستهدف السعودية من صنعاء

الإثنين 01 يوليو-تموز 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

عدد القراءات 1734

اعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الاثنين اعتراض طائرة مسيرة اطلقها الحوثيين.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي في مؤتمر صحفي تابعة مأرب برس قبل قليل إن الحوثيين أطلقوا الطائرة من صنعاء باتجاه السعودية.

وواضح ان الطائرة المسيرة التي أطلقتها الميليشيات تم تدميرها في الأجواء اليمنية.

وقال المالكي: إنَّ قوات التحالف تمكنت- ولله الحمد- وفي تمام الساعة (09:07) من صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار «مسيّرة» أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة، وتمَّ تدميرها بالأجواء اليمنية.

وأشار العقيد المالكي إلى أنَّ الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها.

وأكَّد المتحدث باسم التحالف، استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.