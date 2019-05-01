جولة لحل ازمة اليمن تشمل 3 دول والبداية من روسيا

الإثنين 01 يوليو-تموز 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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من المقرر ان يصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث غدا الى روسيا، إذ يبدأ المبعوث من هناك جولة لإنعاش الملف السياسي لحل الأزمة اليمنية.

ومن المنتظر أن يلتقي غريفيث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونائبه سيرغي فيرشينين، في زيارة تستغرق يوما واحدا.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة، إن زيارة روسيا مهمة، فهي شريك هام وعضو دائم بمجلس الأمن.

وفور ما ينتهي المبعوث الأممي زيارته إلى روسيا، سيتجه إلى إكمال جولته صوب الإمارات، وسلطنة عمان، ولم يعلن المبعوث أو مكتبه بعد، ما إذا كان سيزور صنعاء، للقاء الحوثيين، بيد أن مراقبين يرون زيارته لسلطنة عمان مؤشرا للقاء بعض الحوثيين هناك مثل الناطق باسم الجماعة محمد عبد السلام.

وكان المبعوث اجتمع الأسبوع الماضي مع الحكومة اليمنية بعد «سحابة عتب» إزاء أدائه الذي وصفه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالتجاوزات.