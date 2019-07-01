إجتماع مصغر للناشطين وقادة الجالية اليمنيةالأمريكية في ولاية ميتشغن

الإثنين 01 يوليو-تموز 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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بدعوة من المنتدى اليمني الأمريكي ، عُقد إجتماع مصغر للناشطين والفاعلين والمهتمين وقادة الجالية اليمنية الأمريكية في ولاية ميتشغن ، ووقف اللقاء أمام الوضع الوطني في الداخل وكذلك قضية المهاجرين ومنع دخول اليمنيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية .

وتميز اللقاء بالطرح الصريح والشفاف والواضح وصاحبه حماس وأخذ ورد بين الجميع بلغة التقدير والإحترام والمسؤولية ، وناقش الحاضرين سبل الوصول لعمل مؤسسي ينظم العمل ويحقق النتائج المرجوة والمأمولة ، وخلص الإجتماع بتشكيل لحنة تحضيرية ستتولى تنظيم العمل خلال الأيام القادمة .