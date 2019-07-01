إجتماع مصغر للناشطين وقادة الجالية اليمنيةالأمريكية في ولاية ميتشغن تركي آل الشيخ يعلن عن حفلة عالمية بالرياض اتفاق روسي سعودي يُثير غضب ايران وفاة فنان مصري شهير.. تعرف عليه في تعز.. السماء تمطر قذائف.. والأرض تنفجر ألغاماً!! اليمن وتصحيح المسار أزمات خانقة تحاصر الحوثيين إثر عقوبات إيران بعد خمسة أعوام من الحرب.. الخدمات الأساسية في اليمن على شفى الانهيار لوموا الأمهات... سبب صادم وراء العقم عند الرجال أول إجراء حكومي بشأن حادثة هبوط طائرة «اليمنية»اضطرارياً في مطار «القاهرة»
بدعوة من المنتدى اليمني الأمريكي ، عُقد إجتماع مصغر للناشطين والفاعلين والمهتمين وقادة الجالية اليمنية الأمريكية في ولاية ميتشغن ، ووقف اللقاء أمام الوضع الوطني في الداخل وكذلك قضية المهاجرين ومنع دخول اليمنيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية .
وتميز اللقاء بالطرح الصريح والشفاف والواضح وصاحبه حماس وأخذ ورد بين الجميع بلغة التقدير والإحترام والمسؤولية ، وناقش الحاضرين سبل الوصول لعمل مؤسسي ينظم العمل ويحقق النتائج المرجوة والمأمولة ، وخلص الإجتماع بتشكيل لحنة تحضيرية ستتولى تنظيم العمل خلال الأيام القادمة .