وفاة فنان مصري شهير.. تعرف عليه

الإثنين 01 يوليو-تموز 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 409

توفي صباح الاثنين، الفنان المصري عزت أبوعوف عن عمر يناهز 71 عاماً، بعد صراع كبير مع المرض، حيث توفي داخل أحد المستشفيات بالقاهرة التي مكث بها نحو شهر ونصف الشهر. ويشيع جثمان الراحل من مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة الظهر، وبعدها يتم دفنه في مقابر العائلة، بحسب ما أكدت شقيقته الفنانة مها أبوعوف في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المصرية.

يشار إلى أن النجم عزت أبوعوف كان يتلقى العلاج داخل أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، خاصة أنه كان يعاني من تعب في الكبد والقلب.



وقالت الفنانة مها أبوعوف إنها في طريقها متوجهة من المملكة العربية السعودية إلى القاهرة لتشييع جثمان أخيها الراحل.

من جانبه، أكد أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان عزت أبوعوف صباح الاثنين بعد صراع طويل مع المرض، فيما أعلن إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان أبوعوف عن عمر يناهز 71 عاماً.

وكتب فهمي عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" قائلاً: "تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير عزت أبوعوف".

وأضاف: "كان نموذجاً للفنان المحترم والخلوق، كان رمزاً من رموز الفن المصري وسيظل، رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

وكان أبوعوف ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسني، وتصوير مسلسل "بالحب هنعدي" مع الفنانة سميرة أحمد.

الفنان الراحل شارك في أكثر من 100 عمل فني، سواء سينما أو دراما أومسرح، وترك بصمة كبيرة في كل هذه الأعمال، حيث إنه لم يكتف بالتمثيل، بل أبدع في تقديم البرامج، وعمل كمذيع في مجموعة من البرامج الحوارية مع الفنانين بجانب التمثيل. كما وضع الموسيقى التصويرية للكثير من الأعمال الفنية.

وُلد أبوعوف في بيت موسيقي، إذ كان والده الملحن المعروف أحمد شفيق أبوعوف العميد السابق لمعهد الموسيقى العربية، وحصل على بكالوريوس الطب، لكن شغفه بالموسيقى والفن كان أقوى من أن يقاومه.

بدأ مشواره الفني في نهاية الستينات من خلال بعض الفرق الموسيقية التي انضم إليها، وأخرى ساهم في تأسيسها قبل أن يشكل مع شقيقاته منى ومها ومنال ومرفت فريقاً غنائياً باسم (4 ام) وحقق نجاحاً كبيراً استمر نحو 12 عاما.

جاءت بدايته السينمائية من خلال دور صغير في فيلم "أيس كريم في جليم" عام 1992 للمخرج خيري بشارة وبطولة عمرو دياب.

تولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعدة سنوات، وله ابنة تعمل بمجال الإخراج هي مريم أبوعوف.