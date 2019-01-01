في تعز.. السماء تمطر قذائف.. والأرض تنفجر ألغاماً!!

الإثنين 01 يوليو-تموز 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-اخبار اليوم

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لا زالت مدينة تعز تدفع ثمناً كبيراً وهي تواجه مليشيا الحوثي الإرهابية والتي تحاصر هذه المدينة منذ سنوات وليس ذلك وحسب بل تمارس قبحها وصلفها وحقدها على المدينة وأبنائها بقصف الأحياء السكنية وسط المدينة بشكل هستيري وبمختلف أنواع الأسلحة والقذائف المدفعية وقذائف الهاون والهاوزر في استهداف للمدنيين بصورة مباشرة..!!

وحين يكون أبطال الجيش الوطني يلقنون مليشيا الحوثي دروساً قاسية في جبهات القتال ويمرغون أنوفهم بالتراب ويسيطرون على مواقعهم ويطردونهم منها شر طردة يذهب الحوثي إلى الانتقام عبر أسلوبهم الجبان والنذل بإطلاق القذائف العشوائية على الأحياء المدنية ومنازل المدنيين الآمنين لإشباع رغبتهم المتوحشة في القتل وإراقة الدماء..

وخلال الأيام الفائتة كانت تعز مع معركة مستمرة لم تتوقف في عديد جبهات حول المدينة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي، إذ استطاع الجيش التقدم في أكثر من جبهة وإيقاع الكثير من القتلى في صفوف مليشيا الحوثي والعديد من المصابين في صفوفهم كما وشهدت المدينة قصفاً عنيفاً من المليشيات الحوثية بالقذائف أدى إلى إصابة العديد من المدنيين ما بين نساء وأطفال.. وهكذا كانت الأيام الماضية ساخنة ومواجهات قوية وانتصارات للجيش الوطني في مواقع مختلفة حول المدينة.

الشيخ المخلافي يشيد ببطولات الجيش الوطني

أشاد رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في تعز الشيخ/ حمود سعيد المخلافي، بالمواقف البطولية التي يسطرها أبطال الجيش الوطني في ملاحم التحرير وفك الحصار عن المحافظة.

وأثنى الشيخ المخلافي- في اتصال هاتفي بالعميد/ عبدالعزيز المجيدي أركان حرب محور تعز قائد اللواء 170د/جو ي- بما حققه أبطال اللواء في الجبهة الشمالية الشرقية من تقدم ملموس يضاف إلى سجل صفحات البطولة والفداء دفاعاً عن ثوابت الشعب الدينية والوطنية.

وخاطب الأبطال في مواقعهم الجديدة التي سيطروا عليها من مليشيات العمالة والارتزاق الإمامية، قائلاً:

إن الأرض التي تروون تربتها بدمائكم الزكية لن تنبت غير أجيال الحرية،وحماة الشرعية وحراس مكتسبات الشعب وتطلعاته التي ناضل من أجلها للعيش في دولة وطنية عادلة يرفرف في سمائها علم الجمهورية اليمنية الاتحادية ويغادرها دعاة الإمامة وعملاء الاستعمار..

وأضاف الشيخ/ حمود المخلافي: أن الأطفال والنساء الذين تقتلهم قناصات المليشيات كل يوم لن يحميهم إلا رصاصاتكم وشجاعتكم وسحق هذه المليشيات المتمردة عن الأخلاق والسلام والاتفاقات والمواثيق والقيم والأعراف؛ وستنكسر شوكتهم وكبريائهم على أيديكم أيها الأحرار البواسل.

تحياتي لكم ولقيادتكم، ونحن معكم تشرفنا مواقفكم، وتثلج صدورنا انتصاراتكم فأنتم صمام أمان الشرعية.. وعلى يدكم سيتم هزيمة المليشيات الانقلابية.

وقد عبّر الأبطال عن شكرهم لقائد المقاومة على هذا الاهتمام والمتابعة والتعزيز المعنوي الرائع.

*السلطة المحلية تؤكد على إسناد الجيش الوطني في معركة التحرير

من جهة أخرى عقدت السلطة المحلية بمحافظة تعز، اجتماعاً موسعاً برئاسة وكيل أول المحافظة الدكتور/ عبد القوي المخلافي، لمناقشة تقييم أداء المكاتب التنفيذية والمديريات.

وفي الاجتماع- الذي حضره وكلاء المحافظة- أوضح المخلافي أن جدول الأعمال يتضمن تقييماً موجزاً لأداء أبرز المكاتب الخدمية التي تلامس معاناة الناس والوضع الأمني ودور المكاتب التنفيذية والمديريات في تعزيز ومساندة الجيش في معركة التحرير، مستعرضاً الجهود التي يبذلها الجيش الوطني في معركة استكمال التحرير.

وأكد الوكيل المخلافي على أولوية كل ما يخدم المعركة، لاسيما في المجالات الصحية والإعلامية والإغاثية والثقافية والمالية والخدمات والإرشاد والشباب، مشيراً إلى أن للجبهات أولوية قصوى ورفع وتيرة الدعم الشعبي لكسر الحصار عن المدينة.

*إنها الحرب!!

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على ذات الصعيد وفي تأكيد على الالتفاف الشعبي حول الجيش الوطني بتعز ومساندته في معركة النصر والتحرير، كتب العديد من الناشطين وأبناء المدينة عديد كتابات مساندة لأبطال جيشنا وأيضا تعرضوا لمن يحاول الاستنقاص من أبطال الحيش.. وفي هذا الاطار كتب الناشط/ توفيق عبدالملك فرحان، مقالاً قوياً تحت عنوان" إنها الحرب يا أشباه الرجال" قال فيه:

على أصوات المعارك تنام تعز، وعلى ألحان رشاشات العزة تصحو..

يتحمل رجال الجبهات كل آلة الدمار الحوثية بصدور كالصخور وشموخ كالجبال..

و لا شيء يعكر صفوهم إلا أقلام السوء المتآمرة.

هذه الأقلام التي تشوه المعركة وتثبط الهمة وتتعامى عن حقيقة أن الصمود نصر والثبات نصر والإيقاع في العدو نصر، وامتلاك الجيش الوطني لزمام المعركة وتحديد زمانها ومكانها نصر..

إنها الحرب يا أبواق الفتنة.. لم تأتوا بجديد.. فقد قالها المرجفون من قبلكم..

لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين..

أستشهد فيها حمزة أسد الله وسقط مضرجاً بدمائه مصعب وشج فيها وجه رسول الله وسقطت رباعيته وانهزم فيها المسلمون في أحد وخسر المسلمون سبعين شهيداً من خيرة الصحابة..

ويضيف الفرحان في مقاله المنشور بصفحته في فيسبوك :

إنها الحرب يا أقلام السوء..

سقط فيها الاتحاد السوفيتي أمام بداوة الأفغان، وتعثرت قوات المارينز الأميركي في أدغال فيتنام، وسلمت فيها كل معسكرات صالح لعصابات مران..

إنها الحرب يامتحوثي المدينة..

طردنا المليشيات الحوثية من شارع جمال والأخوة وجولة المرور والمناخ وأوصلناه السلال والدفاع الجوي والفرزة..

إنها الحرب يا صفحات الفيس المشبوهة..

النصر فيها صبر ساعة والعاقبة للأقوى إرادة، تتصارع فيها الإرادات كما تتصارع الدبابات وتلعب التكتيكات كما تلعب الإمكانات..

ومن كان منكم رجلاً فليلحق بخنادق العزة وميادين البطولة.. لا ليقاتل.. فذاك شرف لا يستحقه، بل ليرى صنائع الرجال..

أنتم عار في جبين مدينتنا.. أو مزروعون بيننا تلعبون دوركم بكل احتراف..

تضحيات الأبطال وكتابات الأنذال

وكتب المحامي/ نجيب قحطان- مدير عام مكتب الإعلام بمحافظه تعز- مقالا بعنوان" تعز.. بين تضحيات الأبطال وكتابات الأنذال" وهو في نفس السياق المؤيد للجيش الوطني والمهاجم لكل المعارضين والمنتقدين للجيش الوطني بتعز

ويقول المحامي نجيب قحطان: تخوض تعز اعنف حروبها وأعتى معاركها وملاحمها ويقدم أبطالها الأوفياء يومياً أغلى التضحيات وتقدم تعز يومياً أعظم البطولات وفي سبيل أن تتنفس تعز وتتمدد وتتقدم نحو الأمام يسقط في سبيل ذلك شهداء أغلى الرجال وتنزف أنقى وأطهر الدماء.. كل ذلك من أجل تعز وحرية تعز وكرامة تعز وحياة تعز.

ويضيف مدير عام مكتب الإعلام بتعز- في مقاله المنشور بصفحته في فيسبوك-: ورغم كل التضحيات تجد في الجهة المقابلة أقلام رخيصة تبذل كل جهدها في تشويه صور المعارك وتشويه صورة الجيش الوطني وتحريف الحقائق وتزييفها والطعن في رجال تعز وأبنائها وقياداتها فيحولون معارك تعز العظيمة عبر كتاباتهم الكاذبة من معارك حرية وتحرير إلى معارك مصروف للعيد.

كل ذلك الحقد البغيض والكذب المشين من أجل أن ينال أولئك الأقزام مصروفهم اليومي من بعض ممن لا تروق لهم تعز ولا يروق لهم جيشها ولا يروق لهم أمنها وأمانها.

ويضيف المحامي قحطان: أقلام ساقطة تواصل سقوطها اليومي غير آبهة بحجم كل التضحيات التي تقدمها تعز، ويقدمها أبناؤها أقلام وقحة تبعث كل يوم رسائل تشكيك نتنة تحت دموع زائفة تسأل إلى أين وصلت المعركة وتهشتج اهاشيج، مكرا وزيفا بأن تعز تضحي دون أي تقدم. ما أقبحكم ما أقبحكم تريدون من تعز التحرير ولا تريدون من ابناها التضحية وتطالبون الجيش بالتقدم في الجبهات وتطعنوه بسكاكينكم في ظهره بكل خبث وحقد

تطلبون من أبطال جيشنا الوطني أن يصنعوا المعجزات وترفعون تقاريركم السوداء بأن هذا الجيش ليس إلا مليشيات ولا يستحق أفراده حتى بيادات لأقدامهم المتشققة..

ما أقبحكم ما أقبحكم.. جيش لا يملك كاسحات ألغام ويفجر الألغام بأقدامه، هو جيش لا يمتلك عربات مدولبة ويتقدم بكل شجاعة وإقدام.

ليس له أي دروع واقية سوى رؤوسهم وصدورهم.. جيش يخوض أعتى المعارك دون سلاح ثقيل أو إسناد جوي ويتقدم بكل صمود وثبات جيش خلال خمس سنوات بسلاحه الشخصي وإمكانياته البسيطة، منع الحوثي بكل عتاده الحربي من أن يتقدم صوب تعز شبراً واحداً ومع ذلك ترمونه بكل التهم وتنعتونه بكل الصفات، وتشككون بكل تضحياته وتطعنونه كل يوم وتتمنون زواله وزوال حية تعز من أجل أن لا ينقطع مصروفكم وأن لا تفرغ حصالاتكم !!

ما أقبحكم ما أقبحكم تتفنون في الكتابة عن خروقات بعض الأطفال والأوغاد في وسط شارع جمال وتسكبون دموعكم المزيفة ملء صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وتعمى أبصاركم وبصائركم وتشل أياديكم وتجف أقلامكم وتجف كل دموعكم..

أمام كل قبح جرائم الحوثيين في حق أطفال تعز وأبنائها

ما أقبحكم ما أقبحكم

تتمنون هزيمة تعز وهزيمة جيشها من أجل أن تنتصر تقاريركم وتمتلئ حصالاتكم المالية

قبح الله أشكالكم وأقلامكم ومعاذ الله أن تكونوا من تعز أو تكونوا لتعز.

* ضحايا

كان أعداد ضحايا قذائف مليشيا الحوثي على منازل المدنيين وقصف الأحياء السكنية في تصاعد مع مرور الأيام إذ نرصد هنا حالات الإصابات التي حدثت..

استشهاد الطفلة/ هند ساجد العريقي- 16عاماً- في حي الحصب بير باشا برصاصة قناص حوثي متمركز في تبة المدرجات شمال غرب تعز..

إصابة الطفل محمد بقذيفة هاون في الجبهة الشرقية أدت إلى بتر يده..

استشهاد المواطن محمد الشرعبي واصابة 3 آخرين في حي زيد الموشكي بقذيفة حوثية.

إصابة الطفل/ كريم حمزة والطفلة، أسماء عزاز وجرح مواطن آخر وذلك بسقوط قذيفة على حي السواني وسط المدينة..

إصابة عدد من الأطفال والمارة بسقوط قذيفة هاون أمام المستشفى الجمهوري.

إصابة طفلة في حي. الضبوعة بسقوط قذيفة هاون.

إصابة شابين بعد سقوط اربع قذائف هاوزر على حي وادي القاضي

متفجرات حوثية!

إلى ذلك كشف اللواء 170 دفاع جوي عن تمكن أفراده من العثور على متفجرات كانت في حوزة مليشيات الحوثي في موقع قريب من مستشفى الحمد شرق المدينة.

وقالت صفحة اللواء 170 دفاع جوي في فيسبوك إن الحوثيين تركوا المتفجرات الكثيرة والمجهزة للتفجير وفروا هاربين من الموقع بعد اقتراب أبطال الجيش في اللواء من الموقع القريب من مستشفى الحمد..