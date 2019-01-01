اليمن وتصحيح المسار أزمات خانقة تحاصر الحوثيين إثر عقوبات إيران بعد خمسة أعوام من الحرب.. الخدمات الأساسية في اليمن على شفى الانهيار لوموا الأمهات... سبب صادم وراء العقم عند الرجال أول إجراء حكومي بشأن حادثة هبوط طائرة «اليمنية»اضطرارياً في مطار «القاهرة» نداء استغاثة من «تعز»عقب إرتكاب«الحوثيين»لمجزرة مروعة توجيه وزاري هام يهم كافة «اليمنيين»في الداخل والخارج حصري.. الكشف عن سجن سري جديد أنشأه الحوثيون تحت مستشفى حكومي خطر على العالم بأسره آتٍ من هذه المنطقة إنسحاب جديد ومفاجئ للقوات الإماراتية من «اليمن» ومصدر عسكري يكشف عن هوية القوات العسكرية البديلة
قالت صحيفة البيان الإماراتيةان الأمم المتحدة باتت تدرك أن ميليشيا الحوثي غير جادة في تنفيذ استحقاقات السلام، لهذا تدخلت لتصحيح المسار، وتأمل الشرعية أن تكون المرحلة المقبلة أكثر صرامة في مراقبة تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي تأخر ستة أشهر.
واشارت الصحيفة في مقال رأي نشرته اليوم إلى أنه وعلى مدى السنوات الماضية من انقلاب ميليشيا الحوثي الإيرانية واستيلائها على السلطة في صنعاء، والمجتمع الدولي لا يستطيع أن يستوعب مدى خطورة هذه الميليشيا الإرهابية على اليمن وأمن المنطقة، ولم يستطع أن يستوعب الدوافع وراء تدخل التحالف العربي من أجل استرداد الشرعية وإنقاذ اليمن وشعبه من براثن وجرائم هذه الميليشيا، ومن أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وللأسف الشديد تعامل المجتمع الدولي مع هذه الميليشيا الإرهابية كطرف في نزاع، وهو الخطأ الكبير الذي أدى إلى استمرار المأساة في اليمن.
واضافات: ورغم ذلك كله لم ترفض الحكومة الشرعية ولا دول التحالف العربي، تنفيذ مطالب المجتمع الدولي بالدخول في مفاوضات مع الميليشيا، وجرت عدة جولات من المفاوضات التي كانت تبوء بالفشل بسبب تلاعب وتحايل الميليشيا الحوثية.
واعتبرت أن اتفاق السويد برعاية الأمم المتحدة كان بمثابة فرصة كبيرة لمساعي السلام، لكن الميليشيا الحوثية لم تتوقف ألاعيبها ولم تلتزم بالاتفاق الأممي، وشجعها على ذلك موقف المبعوث الأممي مارتن غريفيث الذي تستّر على خرق الحوثيين للاتفاق وتحايلهم المكشوف على بنود الانسحاب من ميناء الحديدة وغيره من البنود الأخرى، الأمر الذي اضطر الحكومة الشرعية إلى رفع شكواها إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي تدخل لضمان التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق بعيداً عن مراوغات الميليشي".