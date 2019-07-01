أول إجراء حكومي بشأن حادثة هبوط طائرة «اليمنية»اضطرارياً في مطار «القاهرة»

الإثنين 01 يوليو-تموز 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اليوم الأحد بتشكيل لجنة للتحقيق بشأن ملابسات عودة طائرة الخطوط الجوية اليمنية وهبوطها اضطرارياً في مطار القاهرة الدولي عقب إقلاعها منه في رحلتها رقم 609 القاهرة - عدن.

وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية فقد تابع رئيس الوزراء في اتصالات هاتفية أجراها مع نائب وزير النقل ، ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية ، وسفير اليمن في القاهرة ، ملابسات طائرة اليمنية التي عادت اليوم إلى مطار القاهرة الدولي وهبوطها فيه اضطرارياً عقب الإقلاع بنصف ساعة.

من جانبه قال وزير النقل اليمني "صالح الجبواني"، الأحد، انه وجه بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة الهبوط الاضطراري للطائرة اليمنية في مطار القاهرة الدولي بعد دقائق من إقلاعها.

وقال الجبواني في تغريدة على حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر إنه على إثر عودة طائرة الإيرباص 310 إلى مطار القاهرة الدولي بعد إقلاعها بحوالي خمسة وعشرين دقيقة، فقد وجهنا الهيئة العامة للطيران اليمني والإرصاد بصورة عاجلة بتشكيل لجنة تحقيق.

وأضاف وجهنا بإيقاف الطائرة عن العمل، وعلى ضوء النتائج سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين.

على إثر عودة طائرة الأيرباص 310 لمطار القاهرة الدولي بعد إقلاعها بحوالي خمسة وعشرين دقيقة، فقد وجهنا الهيئة العامة للطيران اليمني والإرصاد بصورة عاجلة بتشكيل لجنة تحقيق وأمرنا بوقف هذه الطائرة عن العمل، وعلى ضوء النتائج سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين.

وكان ناشطون ومسافرون يمنيون تداولوا في وفي وقت سابق الأحد صورا تظهر إنفجار إطارات الطائرة اليمنية بعد أن اضطر قائد الطائرة إلى إستخدام وسائل الطيران الشراعي في محاولاته للهبوط وإنقاذ حياة الركاب من موت محقق.

لكن شركة الخطوط الجوية أرجعت سبب هبوط الطائرة بعد الاقلاع نتيجة لتأزم الحالة الصحية لإحدى المسافرات وهو ما اضطرها للعودة إلى مطار القاهرة بعد دقائق من إقلاعها.