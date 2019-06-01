نداء استغاثة من «تعز»عقب إرتكاب«الحوثيين»لمجزرة مروعة

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أفادت مصادر محلية مساء اليوم الاحد 30 يونيو 2019 م بمحافظة تعز بأن المليشيات الحوثية أرتكبت مجزرة مروعه في المدينة خلّفت وراءها قتلى وجرحى من المدنيين.
وذكرت المصادر لـ«مأرب برس» بأن أربعة مدنيين قتلوا وأصيب 8 آخرين إثر قصف مدفعي للحوثيين استهدف حي شعب الدباء في منطقة حوض الأشرف شرق مدينة تعز.
هذا فيما أوضحت مصادر طبية في مستشفى الثورة العام لمأرب برس بأن المستشفى قد اطلق نداء استغاثة للتبرع بالدم لإنقاذ الجرحى جراء القصف الحوثي.